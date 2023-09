Ziua Limbii Germane. De 300 ani în Timișoara

Limba germană se învață și se vorbește în Timișoara de peste 300 de ani. Peste 15 milioane de oameni din întreaga lume învață limba germană, care este una dintre cele mai vorbite limbi din lume.

Trăim într-un oraș în care limba germană are o tradiție de peste 300 de ani și joacă și astăzi un rol foarte important.

În Timișoara, limba germană se învață la grădinițe, în școli cu predarea germanei ca limbă maternă sau ca limbă străină, în universități și în centre culturale.

Numeroase instituții promovează limba și cultura germană în Banat și în Timișoara.

Banatul a avut mereu o strânsă legătură cu spaţiul german, aceste relații regăsindu-se în toate domeniile, în educație, cultură, afaceri, politică etc.

În cadrul Universității Politehnice din Timișoara, germana ocupă încă de la înființarea instituției un rol important.

Universitatea Politehnica Timisoara promovează dialogul intercultural și strânsa legătura cu spațiul cultural și economic german, universitățile din Germania numărându-se printre cei mai apropiați parteneri, alături de instituțiile și de firmele germane din vestul țării.

Spracheverbindet. Împreună în Capitala Culturală Europeană – un exemplu al diversității și, în același timp, al legăturii orașului cu limba și cultura germană.

Ana Maria Dascălu a explicat: “Prin activitatea și prin proiectele comune ale Universitatii Politehnica si ale Facultatea de Științe ale Comunicării cu instituții germane și austriece, ne propunem să continuăm această tradiție, alături de partenerii noștri”.

Este vorba de Consulatul Republicii Federale Germania la Timișoara,

Consulatul Onorific al Austriei la Timișoara, Deutsches Kulturzentrum Temeswar – Centrul Cultural German Timișoara, deutschesprache

Societatea Culturală Romano- germană Timișoara, Goethe-Institut Bucuresti, DAAD Romania, Deutsches Kulturforum östliches Europa, DFDR / FDGR, DFDR BANAT, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, Banater Zeitung Temeswar,

Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V., Radio Temeswar – Ihre Sendung in deutscher Sprache, Nikolaus Lenau Lyzeum, Colegiul National Banatean Timisoara, Gesellschaft der Germanisten Rumäniens – GGR, forumul cultural austriac, Departamentul pentru Relatii Interetnice, Hella, Timisoara, HELLA,

Societatea Germaniștilor din România, Opera Națională Română din Timișoara, Consulatul Onorific al Republicii Austria la Timişoara Traducere și interpretare FSC UPT IKGS München: Landschaften verbinden

Teatrul German de Stat Timișoara / Deutsches Staatstheater Temeswar, Allgemeine Deutsche Zeitung – ADZ Temeswar, NTT DATA Romania, Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), Timișoara 2023, Instituția Prefectului Județul Timiș, Primăria Municipiului Timișoara, Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), TU München, Ambasada Germaniei București.

„Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache.“

(Wilhelm von Humboldt)

Tag der deutschen Sprache

tagderdeutschensprache

Über 15 Millionen Menschen lernen weltweit Deutsch.

Deutsch gehört zu den 10 am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt.

Seit über 300 Jahren wird Deutsch auch in Temeswar gelernt und gesprochen.

#deutschintemeswar

Wir leben in einer Stadt, in der die deutschesprache seit über 300 Jahren in diesem Teil Rumäniens ein neues Zuhause gefunden hat und bis heute eine sehr wichtige Rolle einnimmt.

Deutsch wird in Temewar in Kindergärten, an Schulen mit Deutsch als Muttersprache oder Fremdsprache, an Universitäten, in Sprach- und Kulturzentren gelernt.

Zahlreiche Institutionen fördern die deutsche Sprache und Kultur im Banat und in Temeswar.

#deutschalsfremdsprache

Deutsch als Fremdsprache in #Rumänien am Beispiel der Polytechnischen Universität Temeswar –

Die deutsche Sprache hat an der Polytechnischen Universität

Temeswar eine langjährige Tradition.

Die Entwicklung der deutschen Sprache in Temeswar und im

Banat wurde stets auch durch die Vernetzung mit dem deutsch-

sprachigen Raum und durch verschiedene Institutionen und

Partner gefördert.

Diese Beziehungen sind in allen Bereichen,

in der Bildung, Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik relevant und nachvollziehbar und sie haben eine positive Auswirkung auf alle Ebenen.

Die Polytechnische Universität Temeswar ist sich dieser Aufgabe bewusst und bemüht sich, diese Entwicklung weiterhin zu fördern. Anlässlich ihres über 100-jährigen Bestehens und des 30-jährigen Jubiläums des Institut für Fremdsprachen & der daraus entstandenen Fakultät für Kommunikationswissenschaften, nimmt der Deutschunterricht an unserer Universität eine wichtige Funktion ein und fördert den interkulturellen Dialog, den Austausch und die Vernetzung zum deutschen Sprach- und Kulturraum, sowie zu den Partnern aus dem Wirtschaftsbereich.

Zusammen mit unseren Partnerinstitutionen in der Europäischen Kulturhauptstadt – ein Beispiel der Vielseitigkeit und zugleich auch der Verbindung unserer Stadt zur deutschen Sprache & Kultur.

