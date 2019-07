Ziua Națională a Contabilului Român, la cea de-a XV-a ediție

Profesia contabilă aduce în aceste zile alături, în toată țara, cei mai importanți actori ai economiei: instituții și autorități de reglementare, reprezentanți ai mediului de afaceri și experți contabili și contabili autorizați – cei care joacă un rol esențial în dezvoltarea antreprenoriatului, a economiei naționale în ansamblu. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – singurul organism abilitat pentru acordarea calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat – organizează, la 98 de ani de la înființarea sa – la 13 iulie 1921 –, cea de-a XV-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român. Cu doar doi ani înainte de Centenarul profesiei contabile reglementate în România, 2019 este al cincisprezecelea an în care evenimentul aduce în prim plan profesia din țara noastră și importanța acesteia pentru mediul economic, pentru societate. La 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr. 3.063, fiind reglementată, astfel, profesia contabilă în țara noastră. Prin acest demers legislativ, România s-a alăturat în acele vremuri marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia, Germania și Statele Unite ale Americii, țări în care profesia de expert contabil era legiferată și unde existau societăți de contabili oficial recunoscute. Desfășurat sub sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!”, evenimentul este celebrat în mod unitar în toată țara, sub patronajul filialelor CECCAR, pentru recunoașterea oficială a rolului pe care profesia contabilă și practicanții acesteia îl au în economie și societate. La Timiș, manifestările vor avea loc ]n 12 iulie a.c., la Universitatea de Vest din Timișoara, amfiteatrul A01. Latura profesională a evenimentului se va desfășura anul acesta sub tema „Reglementarea: mit și adevăr. Externalizarea serviciilor financiar-contabile – argumente pro și contra”. Dezbaterile se vor axa pe provocările cu care se confruntă profesia contabilă – amintind aici schimbarea modelului de business, ai cărui piloni care asigură eficiența sunt digitalizarea, globalizarea și extrenalizarea serviciilor-suport (outsourcing). Totodată, se va pune în discuție importanța reglementării profesiilor – certificarea profesională, care sunt avantajele pe care le aduc în piață angajații care dețin certificări, precum și nivelul crescut de responsabilitate pe care acestea îl implică. Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați membri ai organismului profesional, prin organizarea Topului local al membrilor CECCAR la nivelul fiecărei filiale a Corpului. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați la nivel individual, în semn de apreciere a aportului profesioniștilor contabili la dezvoltarea economiei naționale și în susținerea interesului public.

Comentarii

comentarii