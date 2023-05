Ziua Porților Deschise la Poliția Locală Timișoara

Direcția Poliția Locală Timișoara organizează vineri, 19 Mai, Ziua Porților Deschise, activitate dedicată Zilei Poliției Locale din România, sărbătorită în fiecare an de Sfinții Constantin și Elena. Manifestarea, devenită deja o tradiție, care a început în anul 2013, a ajuns în acest an la cea de-a zecea ediție. Cu această ocazie, toți cei interesați vor putea vizita sediul instituției de pe str. Avram Imbroane nr. 54, vor putea cunoaște direct atribuțiile polițiștilor locali, locul unde o parte dintre ei își desfășoară activitatea, unde se antrenează, vor putea vedea elementele din dotarea acestora, motociclete, bicicletele, autovehiculele cu care polițiștii locali patrulează în teren. Manifestarea s-a bucurat de un real succes în fiecare an, motiv pentru care s-a și decis să se păstreze tradiția și să fie organizată în continuare.

Comentarii

comentarii