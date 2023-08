1 din 5 angajați din zona de Vest a țării accesează servicii medicale de prevenție prin abonamentul de sănătate MedLife

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2022, numărul salariaților din zona de Vest a țării era de 558.000 de persoane.

Potrivit Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2022, numărul salariaților din populația ocupată civilă din zona de Vest a țării (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) era de 558.000 persoane[1]. Raportat la aceste date, 1 din 5[2] angajați din regiune accesează servicii medicale pe baza abonamentului de sănătate MedLife, operatorul medical având un portofoliu de peste 120.000 de abonați, la nivel local. Facilitarea accesului companiilor la servicii medicale de prevenție și promovarea unui stil de viață echilibrat sunt obiective strategice pentru MedLife, parte din angajamentul asumat de a sprijini dezvoltarea sănătoasă a business-urilor în România.

Companii de top din regiunea vestică, cu domenii diverse de activitate, precum tehnologie, IT, automotive, transporturi, distribuție și logistică, au ales ca partener MedLife – cea mai mare rețea de servicii medicale private din România.

„Cu un portofoliu total de peste 10.000 de companii, MedLife este liderul pieței de abonamente medicale din România. Zona de Vest, al doilea cel mai puternic pol de business din țară, reprezintă o regiune strategică pentru noi, unde am încheiat parteneriate de lungă durată cu companii de top, locale, dar și de talie internațională. În prezent, colaborăm cu aproximativ 1.500 de firme, având astfel o cotă de piață de peste 50% la nivel local. Vedem o evoluție pozitivă a portofoliului nostru de clienți de la un an la altul și credem că există în continuare loc de dezvoltare, ținând cont de dinamica economiei din regiune, dar și de interesul tot mai crescut pentru wellbeing-ul angajaților”, afirmă Mirela Dogaru, Director Comercial MedLife.

În 2022, abonații MedLife din regiunea de Vest au accesat peste 193.000 de servicii medicale în unitățile operatorului din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Dintre acestea, ponderea cea mai mare o ocupă serviciile de laborator, cu peste 135.000 de servicii accesate, fiind urmate de consultații (+50.000) și serviciile de imagistică, precum ecografiile, radiografiile, RMN-urile și CT-urile (+7.500).

Peste 25 unități medicale și 20 cabinete on site disponibile pentru abonații MedLife din regiunea de Vest

Cu scopul de a oferi servicii medicale de cea mai bună calitate și cât mai aproape de pacienți, Grupul MedLife a avut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, atât organic, prin deschiderea de noi unități, dar și prin achiziții. Astfel, în prezent, la nivelul celor 4 județe anterior menționate, MedLife este prezent cu un număr de 29 unități, dintre care 2 spitale, 15 hyperclinici, clinici și centre medicale, 8 puncte de recoltare, 3 laboratoare, precum și cu Stem Cells Bank, în Timișoara.

Una dintre cele mai recente acțiuni de extindere a grupului în zona de Vest a fost preluarea în 2022 a pachetului majoritar de acțiuni a grupului Medici’s, care deține 1 spital, 4 clinici și un laborator în județul Timiș, urmând ca în 2024 spitalul să fie extins cu o nouă clădire. Totodată, la începutul acestui an, a fost inaugurată Hyperclinica MedLife Deva, cea mai mare clinică medicală din județul Hunedoara.

Dincolo de prezența solidă prin cea mai mare rețea privată de unități medicale, MedLife a înțeles nevoia marilor companii de a avea acces mai rapid la servicii medicale direct la sediul companiei. Astfel, la momentul actual, peste 23 companii din regiune beneficiază de cabinete medicale on site, care deservesc peste 25.000 de angajați. Echipele medicale MedLife prezente la sediu asigură servicii precum medicina muncii, asistență medicală primară și prim-ajutor, medicină generală.

„Asigurarea de servicii medicale promte și de calitate este unul dintre obiectivele pe care le urmărim în permanență în strategia noastră de business. Tocmai de aceea, în ultimii ani, grupul nostru a avut o creștere fulminantă, la nivel național, cu o amprentă însemnată și în Vest, prin deschideri de noi de unități și achiziția unor companii medicale importante din zonă. În paralel, am continuat deschiderea de cabinete medicale on site, în cadrul firmelor cu echipe numeroase de angajați, primul astfel de cabinet fiind lansat acum aproape 15 ani. Am observat un trend crescător în această direcție, determinat de evoluția pieței muncii și intrarea de noi companii pe piața locală. În continuare, aceste aspecte rămân în vizorul nostru, dictând într-o măsură semnificativă traseul MedLife la nivel local”, spune Laurențiu Giușcă, Director Regional de Vânzări MedLife.

Portofoliul complex de unități deținut de MedLife este completat și cu o varietate de servicii și produse dedicate companiilor. Spre exemplu, operatorul a lansat la începutul acestui an un abonament de sănătate 360, prin care angajatorii le pot oferi oamenilor din echipă acces la un pachet de sănătate complet pentru un stil de viață sănătos și protecție, în caz de situații neprevăzute. Mai exact, pe lângă serviciile obișnuite de prevenție și profilaxie, precum consultații de specialitate, analize de laborator și servicii de imagistică, acum companiile pot adăuga abonamentelor MedLife layere noi: asigurarea de sănătate NNCare, dezvoltată în parteneriat cu NN Asigurări de Viață, facilități de sport la sălile de fitness SWEAT Concept sau servicii de sănătate orală disponibile în rețeaua DENT ESTET.

MedLife pune la dispoziție, de asemenea, o serie de abonamente medicale special create pentru nevoile IMM-urilor și, în plus, asigură și alte servicii care contribuie la sănătatea și wellbeing-ul angajaților, precum masaj la birou, servicii de sport online sau Concierge Doctor.

Mai multe detalii despre abonamentele și serviciile corporate MedLife pot fi găsite accesând: www.medlife.ro/servicii-companii.

