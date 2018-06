100 de ani de la Marea Unire – 100 de ani de literatură bănățeană, la UVT

Casa Corpului Didactic Timiș și Biblioteca Centrală – Universitatea de Vest Timișoara organizează, miercuri 6 iunie, de la ora 15.00, o întâlnire literară sub genericul ”100 de ani de la Marea Unire – 100 de ani de literatură bănățeană”. Tema întâlnirii este Introducere în literatura bănățeană de secol XX, iar invitat va fi prof. univ. dr. Daniel Vighi, cel mai mare scriitor în viață din Banat. De asemenea, joi 7 iunie, de la ora 18.00, va avea loc lansarea cărții-album The Universal Sphere-Vortex Principle. Sound visualization in liquids and the nature of forms, autor Gabriel Kelemen, Editura Datagroup, Timișoara, 2018. Prezintă conf. univ. dr. Claudiu T. Arieşan. Cu acest prilej, va fi prezentat scurtmetrajul: Malus Edenis ( 7 min.) care ilustrează prin dinamica fluidelor demersul cosmogonic al Facerii.

