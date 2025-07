125 de invitați din 45 de țări! A început ISWinT 2025 – prietenie și multiculturalism în inima Timișoarei

În Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș, a avut loc ceremonia oficială de deschidere a celei de-a XXXI-a ediții a ISWinT – International Student Week in Timișoara, cel mai mare și mai longeviv festival educațional intercultural dedicat tinerilor din întreaga lume, organizat de Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica Timișoara).

Evenimentul a reunit oficialități locale și centrale, parteneri instituționali și strategici, dar și cei 125 de participanți din 46 de țări, care timp de o săptămână vor explora, învăța și crea împreună sub tema „Change”.

ISWinT este organizat anual de Liga AC, asociația studențească a Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara, o organizație apolitică și non-profit, activă încă din 1990. Festivalul a fost inițiat în 1994 de un grup de studenți care au crezut în puterea dialogului intercultural și în rolul tinerilor în modelarea societății. De atunci, ISWinT a crescut constant, devenind o platformă internațională pentru educație non-formală, implicare civică și colaborare între culturi.

Tema ISWinT 2025: “Change”

Cea de-a 31-a ediție marchează începutul unui nou deceniu de inovație educațională, multiculturalism și implicare activă. Tema „Change” reflectă transformările inevitabile, dar pline de speranță, pe care le trăim individual și colectiv. Schimbarea este văzută ca un catalizator pentru dezvoltare personală, curaj și acțiune socială.

Structura programului

ISWinT 2025 propune patru direcții educaționale principale:

– Innovation Through Education – rolul educației în transformarea comunităților;

– Mind and Body Harmony – echilibrul sănătății mintale și fizice;

– The Power of Words – comunicare responsabilă și exprimare incluzivă;

– Art in Motion – arta ca mijloc de schimbare socială.

De asemenea, festivalul include și un modul special în cadrul Erasmus+ – Blended Intensive Program, cu accent pe Game Development.

Recunoaștere internațională și susținere instituțională

În 2025, ISWinT se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Parlamentului European, Patronajul Ministerului Afacerilor Externe, Patronajul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și sub Auspiciile Casei Regale a României.

Partenerii instituționali includ: Primăria Municipiului Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Universitatea Politehnica Timișoara, FITT, Casa de Cultură a Studenților și Centrul de Proiecte Timișoara. Parteneri strategici: Hidroelectrica, Continental și Decathlon.

„Universitatea Politehnica Timișoara este un loc cu o istorie centenară, dar cu o energie mereu tânără, asemenea vouă. Vă invit să descoperiți nu doar festivalul, ci și vibrația orașul nostru – un spațiu al libertății, al ideilor și al inovației. Iar dacă vă simțiți aici ca și acasă, de ce nu, vă așteptăm cu drag ca viitori studenți ai UPT,” a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, în cadrul festivității de ieri.

Evenimente deschise publicului timișorean

În spiritul deschiderii către comunitate, ISWinT organizează două momente speciale:

– Parada ISWinT – 30 iulie, ora 18:30, din Complexul Studențesc până la Iulius Gardens, cu zeci de steaguri, dansuri și energie internațională;

– Concertul ISWinT – 30 iulie, ora 21:30, în Iulius Gardens, cu Acoustic Boyz și Dragoș Moldovan.

ISWinT – mai mult decât un festival

Prin ISWinT, Universitatea Politehnica Timișoara reafirmă angajamentul său față de promovarea excelenței în educație, a valorilor europene și a colaborării internaționale. Este un proiect care unește, inspiră și transformă – an de an, generație după generație.

Comentarii

comentarii