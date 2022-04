La iniţiativa organizaţiei “Reporteri fără frontiere”, în fiecare an, la 20 aprilie, este marcată Ziua Internaţională a Presei Libere.

Sărbătoarea a fost instituită în anul 1991.

Jurnalismul, în toate formele sale, rămâne o profesie sub presiune, ameninţată în permanenţă în diverse colţuri ale lumii, dovadă stând victimele care se înregistrează an de an.

Rămân numeroase cazurile de jurnalişti care mor, sunt răniţi sau încarceraţi pentru curajul de a spune adevărul.

