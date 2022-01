200 de ani de teologie ortodoxă arădeană

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad sărbătorește anul acesta Bicentenarul. O sărbătoare nu doar a comunității academice și religioase, ci a întregului oraș. Aradul se poate mândri cu primul Institut Teologic din Transilvania, înființat în anul 1822, acum 200 de ani.

Pentru a marca acest an special pentru învățământul teologic arădean, Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului și Universitatea „Aurel Vlaicu” oferă arădenilor o serie de evenimente publice la care sunt așteptați să participe. Conferințe, simpozioane, expoziții, lansări de carte, concerte vor fi organizate pe tot parcursul anului și se vor bucura de prezența unor personalități ale vieții teologice și duhovnicești din țară și străinătate.

Prezenți la conferința de presă care a anunțat evenimentele din cadrul Bicentenarului Teologiei Arădene, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Ramona Lile, PS Emilian Crișanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului și pr. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă au punctat importanța acestui eveniment pentru întreaga comunitate academică, bisericească și pentru județul Arad.

„Va fi o conlucrare frumoasă, rodnică, între Arhiepiscopia Aradului, Facultatea de Teologie Ilarion V. Felea și Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. 24 de evenimente cu participare locală, națională și internațională se vor derula pe tot parcursul anului. Cu acest prilej, vreau să menționez că Arhiepiscopia Aradului se va implica în continuare în reabilitarea clădirii facultății, o clădire emblematică pentru învățământul teologic din Arad. De asemenea, am bucuria să anunț că anul acesta vom face înscrieri pentru clasa pregătitoare în cadrul Școlii Episcop „Ioan Mețianu” care își are sediul în clădirea Facultății de Teologie. Vrem să contribuim la creșterea copiilor în spiritul credinței creștine încă din primii ani de școală. Ne bucurăm că această primă generație își va începe parcursul educațional în anul în care teologia a împlinit 200 de ani pe aceste meleaguri”, a declarat PS Emilian Crișanul, episcop-vicar la Arhiepiscopia Aradului.

„Acest parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului ne onorează și ne dă încredere că vom reuși să continuăm dezvoltarea învățământului teologic în această parte de țară Vrem ca tinerii de azi să aibă repere solide care să le dea încredere în viitor. Am făcut acest parteneriat pentru școală, credință și viitor. Este un an special pentru școala teologică arădeană, un an în care suntem chemați să fim recunoscători pentru înaintașii noștri, să mulțumim pentru cei care astăzi se implică în dezvoltarea acestei școli și să fim încrezători în viitorul care îi așteaptă pe copii noștri”, a declarat rectorul UAV, Ramona Lile.

„Tradiția teologică de la Arad este o moștenire fabuloasă. Aici au activat episcopi, preoți, profesori luminați care au colaborat acum 200 de ani pentru binele comun. Ceea ce ne dorim este ca anul acesta întreagă comunitate să participe la sărbătoarea noastră. Nu este doar o sărbătoare a bisericii sau a comunității academice ci a întregului județ. Vrem ca arădenii să cunoască trecutul acestei școli de teologie cu care se pot mândri, să se bucure de ceea ce este astăzi învățământul teologic arădean și să clădească împreună cu noi, viitorul acestei școli”, a declarat decanul Facultății de Teologie, pr. dr. Cristinel Ioja.

Anul bicentenar al teologiei arădene se va deschide duminică, 30 ianuarie, de la orele 9.00, la Catedrala Veche unde va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească cu participarea mai multor ierarhi din zona de vest a țării. De la orele 12.30 în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad se va desfășura Festivitatea cultural bisericească de cinstire a Sfinților Trei Ierarhi. Cu acest prilej va conferenția pr. prof.univ. dr. Florin Dobrei, vor fi decernate diplome și medalii omagiale, va fi lansat caietul program al anului omagial și va fi lansată colecția de monografii închinată teologilor arădeni de odinioară.

