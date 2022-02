22 de camere vor supraveghea o parte a Canalului Bega și a zonei centrale a Timișoarei

Poliția Locală Timișoara a semnat în aceste zile contractul cu firma care a câștigat licitația referitoare la ”Achiziția sistemului de monitorizare video a unei porțiuni a Canalului Bega și a unei părți a zonei centrale a municipiului Timișoara”, fiind în faza de pregătire a demarării execuției lucrărilor. Inițiativa referitoare la această investiție a fost începută în urmă cu câțiva ani, când s-a lansat tema de proiectare, s-a efectuat un studiu de fezabilitate, a fost obținută autorizația de construire în baza căreia s-au obținut avizele necesare efectuării lucrărilor de instalare a camerelor, toate acestea necesitând timp, inclusiv alocarea de fonduri necesare. Abia în anul 2021, pentru această investiție, în bugetul Poliției Locale a fost alocată suma de 100.000 lei, diferența pentru realizarea investiției fiind alocată pentru anul 2022. Anunțul privind licitația a fost publicat pe SEAP la data de 24.09.2021, valoarea estimată a investiției fiind de 1.314.979,28 lei fără TVA, deschiderea ofertelor având loc la data de 08.11.2021. Deși au manifestat interes patru operatori economici, la procedura din data de 08.11.2021 a depus oferta un singur operator, respectiv Backup Technology SRL. Atribuirea contractului a fost realizată la valoarea de 1.101.808,18 lei fără TVA.

Simultan cu aceste demersuri, la data de 26.11.2021, a fost publicat în SEAP, la secțiunea Publicitate Anunțuri, documentația pentru atribuirea contractului de servicii de dirigenție de șantier, cu termen de depunere ofertă până la data de 06.12.2021. Valoarea estimată a contractului a fost de 13.150 lei fără TVA. La data de 20.12.2021 a fost semnat contractul de prestări servicii cu Frangomy Solution SRL, la valoarea publicată în anunț.

În prezent, este în pregătire procesul de execuție a lucrărilor, fiind efectuate demersurile de plată către Inspectoratul de Stat în Construcții, urmând ca în cel mai scurt timp să se emită ordinul de începere a lucrărilor. Durata de execuție a sistemului este de 6 luni. Este vorba despre 22 de camere de supraveghere video montate în 15 locații, cu tot ce presupune, respectiv cablare curent și fibră optică, execuția infrastructurii, dotare dispecerat etc. Cele 22 de camere sunt prevăzute a fi instalate pe o parte a Canalului Bega, respectiv Podul Dacilor, Piața Traian, Podul Michelangelo, Podul Mihai Viteazu, intersecția Str. Eugeniu de Savoya cu Str. Martin Luther, intersecția Str. 2 Mai cu Str. Florimund Mercy, intersecția Str. Francesco Griselini cu Str. Proclamația de la Timișoara, intersecția Str. Proclamația de la Timișoara și Str. Augustin Pacha, P-ța Libertății, Str. Gheorghe Lazăr, Str. Emanuil Ungureanu, P-ța Unirii, Str. Mărășești, P-ța Victoriei, B-dul I. C. Brătianu. Municipiul Timișoara, prin Poliția Locală, are în prezent implementat un sistem de supraveghere video destinat creșterii siguranței, prevenirii și reducerii infracționalității stradale, fiind instalate un număr de 94 camere video în 13 locații din oraș. Obiectivul va fi racordat la rețeaua gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Implementarea acestui proiect de modernizare a fost stabilită ținând cont de faptul că Timișoara a câștigat titlul de Capitală Culturală Europeană, dar și cu scopul creșterii gradului de securitate a spațiilor publice, precum și pentru identificarea operativă a infracțiunilor care se produc pe raza municipiului. De menționat faptul că polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au constatat, numai anul trecut, un număr de 80 de fapte de natură penală, suspecții identificați fiind predați Poliției Municipiului Timișoara pentru continuarea cercetărilor. Totodată, au fost identificate anul trecut 40 de situații de migrație ilegală, 264 de persoane fiind încredințate Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră. Polițiștii locali din cadrul Biroului Monitorizare Video au sesizat anul trecut 1611 fapte de natură contravențională și infracțională observate cu ajutorul camerelor deja instalate și au dat curs la 82 de solicitări privind înregistrări video, cele mai multe dintre acestea către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, dar și către Judecătoria Timișoara, Direcția Națională Anticorupție Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara și cetățeni. Toate acestea demonstrează că un sistem de supraveghere performant determină creșterea siguranței cetățenilor, sprijinind astfel toate forțele din cadrul sistemului integrat de ordine publică în luarea măsurilor legale pentru diminuarea fenomenului infracțional, sistem din care Poliția Locală face parte integrantă și își demonstrează rolul de instituție activă.

Comentarii

comentarii