COMUNICAT FINALIZARE PROIECT

„Achiziționare echipamente pentru dotarea școlilor

de pe raza comunei Giarmata”

Proiectul „Achiziționare echipamente pentru dotarea școlilor de pe raza comunei Giarmata”, cod SMIS 144101, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, având contract de finanțare nr. 16/233t/26.04.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate, a fost finalizat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Giarmata și are o valoare totală de 1,082,647.28lei,din care 1,008,750.53lei reprezintă finanțare nerambursabilă primită din Programul Operațional Competitivitate și contribuție proprie 73.896,75 lei.

Beneficiar: Comuna Giarmata

Dată start proiect: 26.04.2021

Dată încheiere proiect: 11.04.2022

O biectivul general al proiectului/Scopul proiectului :

Obiectivul general al proiectului il constituie asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul on-line si cresterea gradului de participare la procesul educational a populatiei de varsta scolara din comuna Giarmata.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1.

Dotarea elevilor si profesorilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice. Achizitionarea unui numar de 463 tablete scolare, 23 table interactive, 35 laptop-uri si 2 camere web conferinta care sa fie puse la dispozitia elevilor si profesorilor cu titlu gratuit, in vederea derularii activitatii didactice.

Obiectiv specific 2.

Integrarea echipamentelor achizitionate in fluxul educational, astfel încât orele de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfasurarea în conditii normale a tuturor activitatilor didactice necesare procesului de învatamânt.

Obiectiv specific 3.

Asigurarea serviciilor de internet pentru echipamentele achizitionate. Asigurarea serviciilor de internet nelimitat pentru echipamentele achizitionate in cadrul proiectului, pe o perioada de minimum 24 de luni de la predarea in folosinta elevilor si profesorilor a acestora, in scopul facilitarii derularii activitatilor didactice in formatul on-line.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

Două unități de infrastructura educațională care asigura accesul elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, care urmează cursurile clasei 0 și clasele I-VIII. Achiziționarea de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice pentru desfășurarea activităților educaționale în mediul online, pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2: 463 tablete școlare, 23 table interactive, 35 laptop-uri și 2 camere web conferință. Minimizarea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 prin evitarea contactului direct al elevi-lor cu profesorii și cu ceilalți elevi, fiind asigurată infrastructura necesară pentru desfășurarea procesului de învățământ în mediul online pentru 35 profesori și 463 de elevi. Realizarea materialelor de informare și publicitate pentru promovarea rezultatelor obținute cu sprijinul fondurilor Uniunii Europene, ca acestea să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii Europene: 1 comunicat de presă privind demararea proiectului, 1 comunicat de presă privind finalizarea proiectului, 573 autocolante pentru echipamentele achiziționate.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

