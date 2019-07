24 de localități din Arad au rămas cu gunoiul în stradă

Scandalul gunoaielor care sufocă 24 de localități din zonele 2 și 5 de aplicare a celebrului proiect cu finanțare europeană privind gestionarea integrată a deșeurilor a ajuns la un nou episod. Operatorul din zonele respective a încetat efectiv să lucreze, pierzând pe rând autorizația de mediu și licența de funcționare, fapt care nu l-a făcut să respecte condiția legală de a asigura în zonele contractate strângerea deșeurilor până la desemnarea legală a unui nou operator. Situația tinde să degenereze, instituții cum sunt Garda de Mediu sau Direcția de Sănătate Publică trag semnale de alarmă, Prefectura convoacă în serie ședințe ale comitetului pentru situații de urgență, reușind să declare problema gunoaielor situație de urgență care solicită măsuri speciale. Singurele instituții care tratează cu lejeritate problema gunoaielor din zonele 2 și 5 sunt Consiliul Județean și ADI-SIGD. Asociația, formată din toți primarii din județ și reprezentantul aceluiași consiliu județean, nu a reacționat ca entitate, deși toți edilii din zonele unde gunoiul se acumulează de peste o lună de zile sunt disperați, în calitatea lor de primari și caută soluții pentru deblocarea problemei.

Parlamentarii PSD de Arad au convocat o întâlnire la Prefectură, unde au fost invitați toți consilierii județeni, toți parlamentarii arădeni și reprezentanți ai autorităților locale din zonele afectate, alături de Poliție, ISU, Garda de Mediu, Agenția de Mediu, DSV și altele. Deputații social-democrați Dorel Căprar, Florin Tripa și Adrian Todor au fost singurii care s-au prezentat, ceilalți palamentari ai altor partide din Arad lipsind. Nu a venit nici conducerea CJA, deși în consiliul director (forul legal de conducere) al ADI-SIGD sunt președintele sau unul dintre vicepreședinții CJA. Deputatul Dorel Căprar a explicat că PSD va continua să monitorizeze modul cum evoluează problema gunoaielor și a atras atenția asupra absenței reprezentanților conducerii CJA, deși printre primarii afectați de gunoaiele care sufocă localitățile sunt și primari liberali, care au fost prezenți la Prefectură.

După discuții aprinse, în care edilii au căutat să obțină o formulă prin care să se rezolve pe moment criza gunoaielor dar, în consens cu toți cei prezenți, să nu fie pus în pericol master-planul privind colectarea selectivă a deșeurilor în județul Arad, au fost lansate câteva propuneri. Deputatul Florin Tripa a propus, pe moment, convocarea AGA la ADI-SIGD, adoptarea unei decizii prin care primarii să fie împuterniciți să semneze contracte de închiriere de utilaje specializate de la un operator de salubritate, în situație de urgență apoi convocarea CJA și adoptare unei hotărâri pentru asigurarea finanțării acestor contracte de închiriere.

În numele comitetului județean pentru situații de urgență, prefectul Florentina Horgea a explicat că a fost convocată lunea trecută o ședință a acestui for unde instituțiile abilitate au expus siuația gravă în care s-a ajuns prin necolectarea deșeurilor pe perioada de vară, cu pericol major pentru mediu și sănătatea locuitorilor din localitățile respective. A fost declarată situația de urgență. „După ce am stabilit siuația de urgență, am stabilit foarte clar în sarcina ADI DEȘEURI să încheie contract în regim de urgență cu un operator autorizat care să colecteze din zona 2 și 5 deșeurile până când reușesc ei să organizeze licitația mare”, a declarat Florentina Horgea, prefectul județului Arad. Deși s-au trasat responsabilități, câteva zile, până la ședința de azi, nu s-a întâmplat nimic. Mai mult, există tentative de pasare a responsabilității dinspre CJA și aparatul tehnic al ADI-SIGD către primari.

Reprezentanții Gărzii de Mediu și Direcției de Sănătate Publică au evidențiat pericolul pe care îl prezintă acumularea de deșeuri, mai ales în condiții de vară. Dar, deși există risc de epidemii, de poluare, iar viața arădenilor din cele 24 de localități este afectată, ADI-SIGD, prin aparatul său tehnic, nu are încă soluții sau interes pentru a se implica. O deblocare de moment a fost propusă de Prefectură, tot cu implicarea ADI SIGD, și anume găsirea modalității legale de adunare a deșeurilor, prin închirierea de utilaje pe termen limitat de la un operator de salubritate autorizat, astfel încât să nu fie pusă în pericol finanțarea europeană de aproximativ 32 de milioane de euro pentru masterplanul deșeurilor în județul Arad. Care masterplan, a explicat clar deputatul Adrian Todor, de fapt nu și-a îndeplinit scopurile pentru care s-au accesat banii europeni, problema colectării selective a deșeurilor nefiind în practică rezolvată iar atât mediul cât și cetățenii din județ au de suferit pentru modul cum se aplică proiectul.

O etapă a acestui scandal care va avea cu siguranță și alte episoade s-a încheiat azi, fără a se puncta câteva elemente esențiale: proiectul managementului deșeurilor, fianțat cu bani grei din fonduri europene, nu funcționează în realitate deși în tentativa de a salva finanțarea au fost înaintate rapoarte care atestă contrariul. Cei implicați în asociația ADI-SIGD, adică primarii din județul Arad nu au conștientizat care este rolul lor în acest proiect și au semnat, vorba mai multor edili, „ca primarii” modificări de statut care le aruncă în sarcină responsabilitatea privind colectarea deșeurilor și fac din ADI SIGD doar un așa-zis mediator, care observă și semnează contracte dar care, cum se vede acum, nu are reacție în situații de criză. Și, nu în ultimul rând, problemele mai vechi legate de funcționarea asociației, de alegerea conducerii acesteia, de asumarea competențelor manageriale de către consiliul director, rămân pe mai departe nerezolvate, riscând să provoace noi necazuri în viitor. Pentru că, așa cum afirmă unele surse bine informate, situația din zonele 2 și 5 se poate repeta și în alte zone.

