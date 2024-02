3.200 MWh economie! 19.000 de leduri montate pe străzi, inclusiv în Timiș, Arad și Bihor

PPC Advanced Energy Services România (companie parte a grupului PPC, denumită anterior Enel X România) a derulat în 2023 prin divizia e-City, 40 de proiecte de iluminat stradal, pietonal și interior cu tehnologie Led pentru primării și instituții publice din 19 județe din țară, dintre care în zona de vest, Timiș, Arad, Bihor, inclusiv București. Prin acestea, clienții instituționali își asigură, în medie, reduceri ale consumului de energie între 60% și 70%, în funcție de funcționalitățile alese.

În cadrul acestor proiecte au fost furnizate și montate în total peste 19.000 de lămpi eficiente energetic, cu tehnologie LED, cele mai multe dintre acestea fiind destinate iluminatului stradal, urmate de cele pentru proiecte de iluminat ale traseelor pietonale.

Peste 90% dintre proiectele PPC Advanced Energy Services Romania din 2023 includ și o componentă de control la distanță (sistem de telegestiune) – acesta poate prelua controlul rețelei de iluminat public, reglează de la distanță parametrii sistemului de iluminat stradal inteligent precum intensitatea și generează rapoarte despre starea de funcționare a rețelei de iluminat, conectare, măsurători diverse. Adițional, în unele proiecte, soluțiile de iluminat au cuprins și console și sisteme de prindere pe stâlpi, accesorii de conectare la rețeaua electrică existentă.

În total, primăriile și instituțiile publice care au ales soluțiile de iluminat inteligent ale PPC Advanced Energy Services Romania economisesc 3.200 MWh pe an pentru iluminatul stradal, pietonal sau interior. Cantitatea economisită ar putea fi folosită pentru alimentarea unui oraș cu 15.000 de aparate de iluminat stradal cu tehnologie LED, timp de un an.

Proiectele derulate în 2023 au fost pentru primării din județele Alba, Arad, Bihor, Brăila, Botoșani, Brașov, București, Călărași, Constanța, Cluj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Timișoara, Vâlcea (furnizarea și montarea lămpilor de iluminat, sistem de telegestiune pentru cele mai multe dintre proiecte).

În 2023, cele mai multe primării din același județ care au optat pentru serviciile PPC Advanced Energy Services Romania au fost în Cluj, opt dintre acestea beneficiind, în total, de peste 3.000 de copuri de iluminat inteligent. De asemenea, compania a furnizat produse de iluminat public pentru o porțiune din A3, pasajul Drajna, iar pentru trei instituții de învățământ din București, Constanța și Botoșani a furnizat și instalat soluții de iluminat interior, respectiv pietonal.

“În 2023 am furnizat și montat peste 19.000 de corpuri de iluminat bazat pe tehnologie LED, de aproape patru ori mai multe față de anul 2022. De asemenea, alte câteva proiecte de anvergură câștigate în urma licitațiilor din 2023 vor fi finalizate în acest trimestru. Ne-am diversificat și portofoliul, astfel că în 2023 am avut mai mulți clienți instituționali care au optat pentru soluții de iluminat pietonal și de interior pentru eficientizarea consumului de energie și au încredere în soluțiile la cheie pe care le putem furniza”, a declarat Dorin Petrișor Chisăliță, Head of E-City, PPC Advanced Energy Services Romania.

Până în prezent, PPC Advanced Energy Services Romania a finalizat aproximativ 80 de proiecte de iluminat public derulate cu autorități publice din întrega țară. Toate soluțiile energetice inteligente adresate administrațiilor publice locale pot fi găsite pe www.enelx.ro.

Public Power Corporation S.A. (PPC) este principala companie de utilități din Europa de Sud-Est, activând în producerea, distribuția și furnizarea de energie electrică, precum și vânzarea de produse și servicii avansate de energie în Grecia, România și Macedonia de Nord. PPC are o capacitate instalată totală de 10,7 GW, formată din centrale termice, hidro și de energie regenerabilă, cu o producție anuală de peste 20 TWh.

În segmentul de distribuție, valoarea totală a activelor reglementate ale companiei ajunge la aproximativ 4,3 miliarde de euro. Grupul PPC este principalul furnizor de energie electrică în Grecia și România, deservind un total de 8,7 milioane de clienți, furnizându-le peste 35 TWh de energie electrică, precum și o gamă largă de produse și Servicii energetice.

Având un model de business integrat pe piața de utilități, PPC este bine poziționată pentru a conduce tranziția energetică în regiunea Europei de Sud-Est, cu o strategie bazată pe trei piloni principali: un portofoliu de generare de energie curată și reziliență, modernizarea rețelelor de distribuție și orientarea către client. PPC a fost fondată în 1950 și este listată la Bursa de Valori din Atena.

Comentarii

comentarii