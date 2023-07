3 ani de închisoare pentru luare de mită. Un inspector de la ISCTR Timiș a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA Timișoara

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordurile de recunoastere a vinovatiei inculpatilor:

– Ceachir Ioan Doru, la data faptei inspector de trafic rutier in cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (I.S.C.T.R.), in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de luare de mita, in forma continuata;

Persoana fizica, la data faptei angajat al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de dare de mita, in forma continuata.

In acordurile de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2021-2022, inculpatul Ceachir Ioan Doru, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins si primit, in mod regulat, de 30 de ori, foloase care nu i s-ar fi cuvenit (motorina, in valoare totala de 8.208 lei), de la doua persoane, un om de afaceri si de la celalalt inculpat cercetat in prezenta cauza, pentru a nu-si indeplini atributiile de serviciu referitoare la efectuarea controlului asupra vehiculelor oprite in trafic, ce apartineau societatilor unde persoanele respective isi desfasurau activitatea.

In prezenta aparatorilor, inculpatii au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate, precum si cu forma de executare a acestora, respectiv:

– 3 (trei) ani inchisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani si interzicerea unor drepturi,

– 2 (doi) ani inchisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani si interzicerea unor drepturi.

Dosarele de urmarire penala privindu-i pe cei doi inculpati impreuna cu acordurile de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Arad, scrie impactpress.ro.

