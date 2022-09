3 ani de Iulius Town: 1.500 de premii, Street FOOD Festival, concerte Zdob și Zdub, Irina Rimes și C.T.C., stand-up comedy cu Teo și nenumărate surprize

Când spui Iulius Town, la ce te gândești? La shopping, branduri și fashion, la relaxare cu prietenii într-o cafenea sau restaurant, la birou și locul tău de muncă, la evenimentele în aer liber la care te distrezi, la joaca celui mic în parc. Indiferent ce înseamnă Iulius Town pentru tine, de 3 ani suntem împreună și ne bucurăm să facem parte din viața ta. Trei ani pe care îi traducem în experiențe pentru clienți și pe care îi sărbătorim cum știm noi mai bine – patru zile de distracție, muzică, preparate delicioase, peste 1.500 de premii, teatru pentru copii, relaxare sub cerul liber, tot împreună, la „Picnic in My Town”.

Sărbătorim aniversarea Iulius Town Timișoara ca în povești, timp de patru zile, cu tot ce știm că-ți aduce zâmbetul pe buze, energie bună în suflet și ritm în picioare. Peste 1.500 de premii aniversare vor fi oferite pe loc celor care sărbătoresc cei trei ani de shopping la superlativ tot prin cumpărături, la Centrul de Premiere, amplasat în zona Centrului Info.

Cum nu există petrecere fără muzică, dans și mâncare bună, Iulius Town te invită la „Picnic in My Town”. De joi, 15 septembrie 2022, zeci de food truck-uri poposesc în Iulius Gardens pentru a-ți face papilele gustative să „danseze”. Preparate mexicane, libaneze, indiene, sârbești, grecești, americane, italiene, gândește-te tu la o savoare de care îți este dor și apoi vino în weekend la Street FOOD Festival în Iulius Town să te bucuri de gustul preferat! Sigur vei găsi delicii pe pofta ta la „Picnic in My Town”, de la pizza cu mozzarella, burgeri suculenți, sandwichuri cu multă carne de porc și vită maturată și afumată, până la cannoli plini de cremă și aromă, waffles în combinații irezistibile și multe altele.

Pentru că muzica e transmițător de emoții și sursă de voie bună, Iulius Town a invitat artiști care știu cum să încânte publicul și să-l facă să danseze. Vineri, de la ora 20.00, boxele vor fi pe modul jazz, în combinații cu rock, blues, latino și funk, așa cum știu timișorenii de la JazzyBIT să o facă. După, mâinile vor fi în aer pe ritmurile de hip hop ale C.T.C., fără „Dificultăți Tehnice”. Sâmbătă, ne facem „Cuibul” în Iulius Gardens, pentru că formația din Chișinău ne va aduce muzica acustică până în suflet, de la 20.00. Seara, petrecerea este garantată de Zdob și Zdub. Nu știm dacă vor veni cu „Trenulețul”, dar sigur vor veni cu energia lor frumoasă. În ultima zi de „Picnic in My Town”, muzica își va face din nou loc printre pofticioși. De la ora 20.00, cei de la Melting Dice vor asezona atmosfera cu rock alternativ, iar seara se va încheia cu melodiile emoționante, cu mesaj, pe vocea inconfundabilă a Irinei Rimes.

Credeai că nu se poate mai bine de atât? Se poate, pentru că ai parte și de stand up comedy cu Teo. Pus pe glume, Teo are un arsenal de situații comice, povești incomode, întrebări și curiozități la care nu te-ai fi gândit, care știm că te vor face să râzi frenetic. Îl poți întâlni vineri, de la ora 20.00, pe Terasa Food Court. Accesul la spectacol se face în baza unui tichet de acces pe care îl poți primi de la Centrul Informațional, dacă ai peste 18 ani și dacă te prezinți cu bonuri în valoare de minimum 50 de lei, din aceeași zi, de la restaurantele din Food Court Iulius Town Timișoara. Campania de obținere a invitațiilor se desfășoară de marți, 13 septembrie, până vineri, 16 septembrie, iar o persoană poate primi doar una dintre cele 125 de invitații disponibile în fiecare zi.

Surprizele se vor ține lanț și pentru copii, care sunt invitați, sâmbătă și duminică, de la ora 11.00, în lumea basmelor, la teatru de păpuși. „Iedul cu trei capre” le va spune de ce nu este bine să fii răsfățat sâmbătă, iar cum a rămas fără coadă „Ursul păcălit de vulpe” vor afla duminică. Nenumărate personaje fantastice, de dimensiuni gigantice, precum fluturi sau roboți LED te vor surprinde și te vor conduce într-o lume de poveste.

De vineri până duminică, între 11.00 și 22.00, găsești deschis și Tattoo Corner, ca să dai formă amintirilor, mai vechi sau mai noi, iar dacă vrei o mărturie de la aniversarea celor trei ani de Iulius Town, te așteptăm la 360 Photo Booth, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 17.00 – 20.00. Pasionații de gătit sau de spectacol pot participa la Cooking Show-urile oferite de maeștri bucătari de la Street FOOD Festival.

