3 trucuri utile pentru o rutina de ingrijire mai rapida

O rutina de beauty corecta nu inseamna doar ingrijirea tenului, ci si a corpului, a parului sau a unghiilor. Din pacate, foarte multe doamne si domnisoare petrec ore in sir pentru a avea o rutina de beauty completa. Acest lucru nu este tocmai necesar, mai ales ca in ziua de azi exista o multime de solutii pentru a avea grija de tine fara sa pierzi timp pretios.

Ca sa ai o rutina de beauty rapida si eficienta este bine sa stii ce ti se potriveste, dar si sa faci mici investitii in produse si aparate care te ajuta sa economisesti timp.

Epilarea

Epilarea poate fi una dintre cele mai lungi proceduri atunci cand vine vorba de rutina de ingrijire. Daca alegi sa folosesti lama de ras sau crema depilatoare atunci epilarea iti va consuma timp regulat, de cateva ori pe saptamana. O solutie simpla este sa alegi o metoda de epilare care elimina firul de par de la radacina, precum epilatorul. Cu ajutorul unui epilator poti indeparta parul nedorit chiar la tine acasa, oricand doresti si sa te bucuri de piele fina pentru mai mult timp. Pe altex.ro gasesti numeroase variante, intr-o gama larga de preturi.

Demachierea

Demachierea este absolut necesara in fiecare seara, mai ales daca folosesti produse de make-up sau crema cu SPF. Daca te-ai saturat sa consumi dischete demachiante si sa iti masezi fata, ochii si buzele minute in sir pentru a indeparta machiajul cu apa micelara sau lapte demachiant, poti incerca balsamul de curatare sau cleansing balm. Acesta este foarte simplu de folosit. Tot ce trebuie sa faci este sa iei o cantitate mica de produs pe degete si sa il masezi 30 de secunde sau 1 minut pe ten, inclusiv pe ochi si buze. Mai apoi, clatesti cu apa calduta si iti continui rutina in mod obisnuit cu un gel sau o spuma de curatare. Alege un cleansing balm potrivit pentru zona ochilor si a buzelor, cu ingrediente prietenoase cu pielea.

Manichiura si pedichiura

Daca alegi sa iti faci manichiura si pedichiura acasa, poti folosi oja semipermanenta pentru un rezultat de durata. Este o idee buna sa alegi baze rubber colorate delicat pentru a economisi timp. Practic, ritualul de mani-pedi va inseamna taierea si pilirea unghiilor, curatarea delicata a cuticulelor cu un remover sau un instrument special, iar mai apoi aplicarea ojei. Vei aplica un strat sau doua de baza rubber colorata, iar la final top coat pentru a sigila oja.

In cazul in care nu vrei sa folosesti oja semipermanenta, dar iti doresti o manichiura care sa reziste mai mult, foloseste lac de unghii transparent sau in nuante nude si nu uita sa aplici un top coat care sa protejeze manichiura pentru mai multe zile.

Daca vrei sa ai o rutina de beauty care nu iti consuma timp pretios, foloseste ideile de mai sus ca sursa de inspiratie si bucura-te de rezultate de calitate fara batai de cap.

