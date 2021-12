376 de firme din Timiș vor primi de la Guvern ajutoare financiare prin schema HoReCa

Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a adus vestea minunata asteptata de toti patronii din industria ospitalitatii: in 14 decembrie 2021 va incepe procedura de plata pentru beneficiarii masurii HoReCa. In acest an, urmeaza sa fie achitata suma de un miliard de lei catre antreprenorii din acest sector de activitate, extrem de afectat de restrictiile pandemiei.

Descarcă de AICI Lista firmelor cu ajutoarele aprobate în schema HoReCa.

“Ministerul Antreprenoriatului si Turismului nu reprezinta doar o denumire frumoasa. Avem masuri concrete care pot si trebuie sa sustina mediul antreprenorial, iar primul pas este sa le oferim tuturor celor care fie au aplicat pentru aceste masuri, fie sunt deja beneficiari, predictibilitate.

Acum, la mai putin de 2 saptamani de la preluarea mandatului, ma bucur sa anunt ca schema HoReCa este pe drumul cel bun, iar din 8.369 de antreprenori care au primit scrisoare de acceptare, 8.100 deja au trimis contractele semnate inapoi catre minister, iar pe 14 decembrie incepe procedura de plata. Anul acesta va fi platita suma de 1 miliard de lei catre antreprenorii din HoReCa, urmand ca la inceputul anului viitor sa fie platita si diferenta de aproximativ 1,2 miliarde de lei, in conformitate cu numarul dosarelor depuse si aprobate“, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, potrivit unui comunicat al ministerului.

Astfel, peste 8000 de firme din domeniul HoReCa, dintre care 376 din judetul Timis, vor primi ajutoare de stat prin schema destinata acestui domeniu. Ministerul Economiei le-a trimis contractele de finantare inca din 26 noiembrie. Ajutoarele financiare prin schema HoReCa se acorda ca o compensatie pentru scaderea activitatii de anul trecut, fata de anul anterior, pe fondul pandemiei.

In total, lista cuprinde 8369 de firme din Romania. Suma totala aprobata pentru finantare este de 2.144.115.349 lei, potrivit Ministerului Economiei.

Din aceasta, suma ce le revine celor 376 de firme din Timis este de peste 50 milioane de lei. ele mai mari sume vor fi incasate de Unita Turism Holding (3,9 milioane de lei), Bega Turism (3,1 milioane de lei), Hotel Continental (2,6 milioane de lei), BOM Mecanica (2,5 milioane de lei), Del Corso Family (1,8 milioane de lei), Codrina SRL (1,28 milioane de lei), Black Sea (1,41 milioane de lei), AS Tour (1,5 milioane de lei), Ultramarin (1,4 milioane de lei), Sam Group (1,99 milioane de lei), Stardust Travel (1,8 milioane de lei), Zetu Dana (1,1 milioane de lei) si altele.

Intr-o prima etapa, statul va putea plati aproximativ jumatate din suma aprobata pentru fiecare firma, avand in vedere bugetul aflat la dispozitia Guvernului in acest an pentru plati.

In total, suma medie aprobata pentru firme este de 250.000 de lei, insa sumele variaza de la 163 lei (o firma din Calarasi) la 3.940.800 lei (72 de firme, printre care si una din Timis) – plafonul maxim este de 800.000 de euro.

Perioada de aplicare pentru schema de ajutor a firmelor HoReca, prin care se acorda o compensare de 20% din diferenta dintre cifrele de afaceri din 2019 si din 2020, fost deschisa in data de 29 iunie 2021. Este vorba despre firme din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata de pandemie.

Din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligatii fiscale si alte creante bugetare care se inregistreaza la plata dupa data acordarii ajutorului de stat si pana la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plati.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligatia mentinerii activitatii pentru care au obtinut finantare pentru cel putin 6 luni sau 12 luni de la data primei plati, in cazul in care valoarea grantului este mai mare de echivalentul in lei al sumei de 200.000 de euro, daca prin acte normative nu se instituie restrictii de natura a impune suspendarea ori intreruperea activitatii comerciale.

Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plati (anterior, beneficiarii erau obligati sa mentina activitatea pentru care au primit finantarea cel putin 12 luni de la data platii, respectiv 24 de luni in cazul celor care au luat granturi de peste 200.000 de euro).

Schema de sprijin pentru HoReCa este finantata de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cu un credit de angajament de 2,5 miliarde de lei, creditul bugetar acordat schemei prin Legea Bugetului 2021 fiind de un miliard de lei.

