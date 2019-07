3Pillar Global România extinde conceptul de teleworking și le permite angajaților să lucreze de acasă nelimitat

La 2 ani după extinderea operațiunilor din România prin cel de-al treilea sediu deschis la Iași, compania americană 3Pillar Global redefinește standardele de muncă. Compania lansează, în cadrul celor 3 centre de dezvoltare din România, o nouă politică internă, menită să ancoreze modul de lucru în trendurile impuse de transformarea digitală a ultimilor ani: telemunca extinsă la un număr nelimitat de zile. 3Pillar Global România pune accentul pe mobilitate și pe crearea unui mediu care le permite angajaților să lucreze de acasă sau dintr-un alt loc din afara sediului angajatorului pentru o perioadă nelimitată.

Menținându-și statutul de jucător de top în domeniul de activitate și în zona strategiilor de management al resurselor umane, pentru 3Pillar Global România, deschiderea spre a inova este un mod de gândire bine impregnat și implementat nu doar în produsele software dezvoltate, ci și în procesele organizaționale.

Flexibilitatea face parte din cultura noastră și asta ne-a permis să fim la fel de productivi, indiferent că lucrăm de la birou sau de acasă și le-a oferit membrilor echipei libertatea să aleagă mediul cel mai potrivit pentru ei. Iar faptul că nivelul de performanță în procesul de livrare al produselor pe care le dezvoltăm nu a fost afectat, ne-a dat un imbold în a extinde această politică spre nelimitat – subliniază Eugen Bușoiu, Senior Engineering Manager la 3Pillar Global Iași, România.

Sub egida #OneTeamAnywhere, un slogan ce cumulează sistemul de valori, istoricul, modul de colaborare și etica în lucru a specialiștilor din 3Pillar Global România, compania își redefinește modul de a genera sentimentul de apartenență la organizație, lansându-le angajaților și potențialilor angajați invitația de a adera la valorile și cultura echipei dincolo de birou, ca spațiu fizic.

Astfel, 3Pillar Global România nu se bazează doar pe o cultură organizațională puternică și sănătoasă. Alți factori imperativi sunt nivelul de competențe și orientarea spre performanță, care nu prelevă doar ca obiective de business. Acestea sunt standarde asumate ale profesioniștilor din companie în toate aspectele muncii lor care se aplică începând de la liniile de cod devenite produse software care fac viața a milioane de utilizatori mai ușoară, până la construirea și extinderea palmaresului de colaborări logevive cu clienți din toată lumea.

Mai mult, munca în echipe distribuite este un dat al organigramei, ce le permite specialiștilor de la 3Pillar Global să profite de resursele și tehnologiile remarcabile pe care le au la dispoziție și care facilitează colaborarea, dincolo de bariere geografice sau fizice.

Suntem în era redefinirii dinamicii organizaționale și avem o oportunitate extraordinară să rescriem “standardele” unui mediu de lucru, aducând mai multă flexibilitate, inovație și confort. Încrederea pe care o avem în colegii noștri și flexibilitatea organizațională sunt susținute și de metodologia de lucru și colaborarea cu clienții. Prin urmare, acest beneficiu a fost apreciat de colegi și considerăm că prin introducerea politicii de telemuncă nelimitată am ridicat standardul în industria IT din România, susține Diana Bocăneală, Delivery Center Lead la 3Pillar Global România.

Oferirea posibilității de telemuncă este un beneficiu prin intermediul căruia compania își dorește să își întărească poziția ca și angajator dezirabil în rândul specialiștilor din domeniul IT. Compania are în plan o creștere semnificativă a numărului de angajați cu competențe pe tehnologiile cheie utilizate – Python, Java, Ruby on Rails, Front End și DevOps și implicarea lor în dezvoltarea de soluții software cu impact în verticale de piață precum educație, sănătate, media sau domeniul financiar.

