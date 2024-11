5.500 de liberali, prezenți la Întâlnirea Regională a PNL la Timișoara

Sala “Constantin Jude” din Timișoara a fost sâmbătă, 16 noiembrie, scena uneia dintre cele mai mari întâlniri politice regionale din vestul țării. Aproximativ 5.500 de membri și simpatizanți ai Partidului Național Liberal (PNL) s-au reunit pentru a-și arăta sprijinul față de candidatul liberal la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă.

Evenimentul a început solemn cu intonarea Imnului Național de către Dragoș Moldovan, câștigătorul „Vocea României”. Toți participanții s-au ridicat în picioare, iar liderii politici au salutat momentul cu mâna la inimă. Atmosfera patriotică a fost amplificată de sloganurile afișate pe pancarte, precum „Ciucă Președinte” și de imnul PNL, care a încheiat reuniunea.

Un moment de reculegere a fost păstrat în memoria eroilor Revoluției din Decembrie 1989, marcând semnificația istorică a Timișoarei ca simbol al luptei pentru libertate și democrație.

Liderii PNL, mesaje puternice pentru susținerea lui Nicolae Ciucă

Moderatorul evenimentului a fost președintele PNL Timișoara, profesorul Marilen Pirtea, care a amintit că în zilele următoare, vom avea de ales între promisiuni de carton și un lider autentic.

“Nicolae Ciucă știe ce înseamnă munca de zi cu zi, acolo în condiții grele, unde s -a creat ca lider în slujba României. De aici din Timișoara, de la kilometrul 0 al democrației, am venit ca să îi susținem candidatura la președinția României împreună cu o echipă de forță care luptă pentru un viitor mai bun al României și al românilor. De pe aceste străzi din revolta timișorenilor a început căderea comunismului”, a reamintit prof. Pirtea.

Vasile Blaga, președintele PNL Timiș, a atenționat că liberalii au venit în număr așa de mare, fiindcă toți îl susțin pe candidatul PNL, Nicolae Ciucă, la președinția României. Blaga a spus că lupta liberalilor se duce pe trei fronturi. E o luptă cu PSD, dar și cu frații lor suveraniști de la AUR. Lupta este și cu o serie de partide înghesuite în zona dreptei. Ei spun că sunt de dreaptă, dar dacă le citește idelogia spui că sunt frați cu Marx. De aceea liberalii au un candidat la președinție de trei ori mai bun decât al lor.

Blaga a mai spus că e nevoie de două lucruri pentru a câștiga: un candidat bun și o echipă serioasă. Echipa sunt toți liberalii. Jumătate din primarii Banatului sunt liberali și care sunt alături de domnul Ciucă, sunt alături și sutele de consilieri locali și județeni, președinții și vicepreședinții de consilii județene.

Vasile Blaga a concluzionat: “Cea mai importantă bătălie este primul tur al alegerilor rezidențiale din 24 noiembrie. Niciunul dintre primarii liberali nu are voie să nu câștige cu comunitățile alegerile pentru domnul Ciucă la președinție. Aceasta este echipa dar avem și candidatul cel mai bun, pe domnul Nicolae Ciucă.

Are o carieră profesională solidă, știm că și a terminat liceul, a parcurs cariera profesională începând cu școala militară ajungând general și șef al statului major general cea mai înaltă treaptă în armata română. A fost în misiuni și a revenit acasă cu echipa întreagă. Este și un om cinstit nimeni nu poate spune nimic de el că are apartament la Nordis sau în altă parte. Domnul Ciucă este un creștin adevărat și chiar este familist – lucruri rare întâlnite azi la candidații la președinția României. De aceea, domnule președinte, ne aveți alături de dumneavoastră și vă urez mult succes”, a fost mesajul lui Blaga.

Vetuța Stănescu, președinta PNL Hunedoara, a explicat că, astăzi, la Timișoara, candidatul PNL la președinția României, Nicolae Ciucă, stă în fața noastră nu numai că un lider, ci și ca un român cu dragoste de țară care și-a slujit patria cu onoarea. Ciucă a demonstrat că poate conduce România în momente dificile cu dăruire și înțelepciune.

Nicolae Ciucă este garantul securității și al stabilității și al modernizării României.

“Haide să strângem rândurile și să ne luptăm alături de el pentru România de mâine, o Românie europeană, o Românie euroatlantică. Toate acestea se pot realiza numai cu președintele nostru Nicolae Ciucă”, a îndemnat Vetuța Stănescu.

Nelu Popa, primarul municipiului Reșița, a declarat că omul care poate aduce fericire întregii comunități românești, omul care este împăcat cu sine însuși și mai ales cu Dumnezeu este Nicolae Ciucă. Are toate atuurile sa fie viitorul președinte al României. Nicolae Ciucă este familist cu o respectabilă carieră profesională, este un om cu experiență, a fost prim ministru, este președintele Senatului, relaționează cu toate forțele euroatlantice. Este unica noastră șansă. Este unica opțiune Nicolae Ciucă.

Marcel Vela, președintele PNL Caraș Severin, a spus că Nicolae Ciucă este mai mult decât un politician serios, este mai mult decât un lider înțelept. ”Nicolae Ciucă este un adevărat om de stat. Este o diferență mare între om de stat lider și politicieni. Nicolae Ciuca are pregătirea și experiența să ducă România înainte, aare o viziune internațională și știe ce are de făcut. Generalul Ciucă știe să păstreze pacea, pentru că Nicolae Ciucă este un patriot”.

”România are nevoie de Nicolae Ciucă. E nevoie de schimbarea arhetipului omului politic, de aceea este binevenită candidatura lui Nicolae Ciucă la președinția României. De aceea eu îl susțin. E una dintre personalitățile politice neviciate. Este singurul candidat care nu are în spatele său tinichele și este un om cu de onoare”, a fost mesajul lui Iustin Cionca, prim vicepreședintele PNL Arad.

Gheorghe Falcă, președintele Partidului Național Liberal Arad, i-a ridicat în picioare pe toți cei prezenți și i-a îndemnat să strige: “Ciucă președinte!”

“Atunci când spui Nicolae Ciucă, îți spui că e un om credincios, un om harnic, un om devotat. Acest om nu luptă pentru un fotoliu confortabil, acest om luptă pentru țara noastră și pentru securitatea noastră, de aceea trebuie susținut de noi.

Un președinte corect. Acesta este Nicolae Ciucă. Dumnezeu să-l ocrotească. Dumnezeu să ocrotească România”, a fost mesajul lui Falcă.

Liberalii au mai atras atenția că această coaliție formată din PSD și AUR conduse de lideri cu tendințe populiste și comuniste vrea să ia toată puterea. Fiecare vot pentru Simion e un vot pentru pentru Ciolacu și drumul spre dezastru.

De aceea ei au mai atras atenția cu privire la ascesiunea populismului

și extremismului în Europa. Democrația și ordinea mondială sunt în pericol, sunt amenințate. În România, amenințarea este coaliția toxică dintre PSD și AUR, un PSD aurit care duce la declin rconomic țării noastre. De aceea este rolul liberalilor să oprească această amenințare.

Rareș Bogdan, Eugen Bode și Dan Motreanu de la conducerea centrală a PNL au mai vorbim despre importanța candidaturii lui Nicolae Ciucă, despre calitățile lui de lider și de realizările lui remarcabile pe care le a avut până acum.

Nicolae Ciucă: „Libertatea nu se negociază!”

În discursul său, Nicolae Ciucă a vorbit despre importanța democrației și a alegerilor corecte. El a reamintit că Timișoara este kilometrul zero al luptei pentru libertate și a avertizat împotriva populismului și extremismului reprezentate de alianțele PSD-AUR.

Ciucă și-a prezentat programul prezidențial, „România Prosperă și Sigură”, subliniind legătura dintre creșterea economică și politica liberală: „Nu putem vorbi de bunăstare fără politici economice liberale. Sub guvernarea PNL, România a avut cea mai mare absorbție de fonduri europene și cea mai mare rată de investiții străine”.

Liderul liberal a avertizat asupra deficitului public ridicat și a subliniat necesitatea sprijinirii mediului de afaceri pentru a stimula investițiile și a genera prosperitate.

Prioritățile PNL pentru România

PNL a prezentat și prioritățile programului politic pentru viitorul țării, printre care:

Creșterea veniturilor și dezvoltarea economică. Siguranța națională și securitatea românilor. Investiții în infrastructură și modernizarea administrației publice. Sprijinirea educației și sănătății. Promovarea unei economii verzi și a valorificării resurselor naturale.

Evenimentul de la Timișoara a arătat determinarea liberalilor de a câștiga alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă fiind prezentat drept liderul capabil să asigure stabilitatea și modernizarea României.

Comentarii

comentarii