5 zile – 3 evenimente desfășurate în parteneriat cu Direcția pentru Cultură Timiș

Muzica, artele vizuale, istoria, turismul și gastronomia sunt elementele centrale ale celor trei evenimente care se vor desfășura în perioada imediat următoare, organizate în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Timiș.

Tura de cultură #3: O zi între istorie, natură și gusturi bănățene

Primul dintre acestea este Tura de cultură #3, eveniment organizat de Asociația Alergotura, care are loc duminică, 6 iulie 2025. Atunci, pasionații de istorie, drumeție și gastronomie sunt invitați să ia parte la explorarea unui traseu care leagă două puncte istorice importante ale județului Timiș: Herneacova și Stanciova.

Evenimentul începe la ora 09:00 în satul Herneacova, în apropierea cetății, un sit arheologic ce datează din prima epocă a fierului (Hallstatt). Participanții vor beneficia de prezentări și explicații oferite de dr. Victor Bunoiu, arheolog și cercetător istoric, care va pune în context importanța acestei cetăți pentru istoria regiunii.

„Atunci când vorbim despre cetatea de la Herneacova, e important să clarificăm că nu ne referim la o cetate în sensul clasic al cuvântului, așa cum a fost fixat în conștiința colectivă – cu ziduri impunătoare și turnuri vizibile. La suprafață, vizitatorul nu va întâlni ruine spectaculoase, ci doar un peisaj aparent obișnuit. Însă, sub acest relief aparent banal, se ascunde un sit arheologic de o importanță remarcabilă, datând din prima epocă a fierului, perioada Hallstatt. Cetatea adăpostește urmele unei comunități preistorice sofisticate, care a lăsat în urmă indicii valoroase despre modul de organizare, viața cotidiană și cultura materială din acea perioadă. Situl are o valoare științifică și educațională uriașă. Tocmai de aceea, ne dorim ca Herneacova să nu rămână doar un punct pe harta arheologică a specialiștilor, ci să devină un spațiu accesibil și relevant pentru comunitate, pentru toți cei interesați de trecutul Banatului.” – declară Victor Bunoiu, arheolog.

La ora 10:00, grupul va porni într-o tură activă de aproximativ 9,5 km, ce va lega Herneacova de Stanciova. Traseul este accesibil și poate fi parcurs pe jos, în alergare ușoară sau cu mijloace alternative precum biciclete ori trotinete.

Sosirea în Stanciova este estimată în jurul orei 11:15. Aici, participanții vor fi ghidați într-o scurtă incursiune în istoria unei cetăți medievale locale, puțin cunoscute publicului larg, dar valoroase pentru moștenirea culturală a Banatului.

După turul cultural, începând cu ora 12:15, participanții sunt așteptați la Stanciova nr. 256, unde va avea loc o reuniune de recuperare și… gastronomie. Val Mureșan va găti pentru participanți un gulaș coldănesc, după rețeta tradițională. Cei care doresc să contribuie la prepararea mesei sunt invitați să se alăture în bucătărie și să învețe chiar de la sursă secretele unui preparat emblematic pentru zona de vest a țării.

Afișe alternative pentru Ceau,Cinema!

Miercuri, 9 iulie, de la ora 19:00, galeria Pygmalion a Casei Artelor găzduiește vernisajul expoziției de afișe alternative dedicate celei de-a 12-a ediții a Festivalului Ceau, Cinema!. Vor fi expuse aproape 30 de lucrări, selectate în urma unui concurs organizat pentru tinerii creatori din toată țara.

„Atunci când am lansat concursul de afișe alternative pentru ediția 12 a Ceau, Cinema!, dedicat tinerilor între 18 și 25 de ani, nu ne-am așteptat la un interes atât de mare. Însă peste 100 de ilustratori din toată țara ne-au trimis propunerile lor. Punctele de plecare au fost: FILMUL, LUBENIȚA și RELAȚIILE DE FAMILIE (tema din acest an). Împreună cu ceilalți doi membri ai juriului, artiștii timișoreni Sorina Vazelina și Dan Ungureanu, am descoperit stiluri artistice variate și îndrăznețe, idei fascinante, talent, creativitate și prospețime. O generație cu un potențial foarte mare. În cele din urmă, au fost alese aproape 30 de lucrări care vor fi expuse la Pygmalion. Dintre acestea, una a devenit afișul alternativ, care se va regăsi pe tricourile și traistele ediției, iar alte două au primit mențiuni speciale.” – spune Ionuț Mareș, curator al Ceau, Cinema!

Expoziția rămâne pe simeze până în 31 iulie.

Sculpting Sounds – concert în Curtea cu castan

Cunoscutul compozitor Cári Tibor, laureat a două premii UNITER pentru muzică de teatru, își începe turneul estival la Timișoara, la Casa Artelor. Concertul, găzduit de Curtea cu castan, joi, 10 iulie, de la ora 19:00, aduce în fața publicului unul dintre proiectele de succes ale muzicianului: Cári Tibor Project – Sculpting Sounds.

„Sunt povești „sculptate” prin sunete și povestite de mine și de Szabó J. Attila – violoncelist la Filarmonica din Cluj-Napoca. Colaborarea noastră în acest proiect a început în 2020 și, de atunci, susținem concerte în cadrul unor festivaluri importante din Ungaria și România. Noi suntem nucleul acestui proiect, dar încercăm ca, la fiecare întâlnire cu publicul, să aducem nume noi – muzicieni importanți pe scenele naționale și internaționale” – declară Cári Tibor.

Alături de Cári Tibor și Szabó J. Attila, la concertul din 10 iulie vor evolua: Andra Kavaliauskaitė (voce, Lituania), Patricia Marchis (saxofon, România) și Ádám Móser (acordeon, Ungaria).

