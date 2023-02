500.000 de euro pentru sectorul neguvernamental, prin programul Start ONG în 2023. Deschiderea pe 1 martie

Cel mai simplificat mecanism de finanțare dedicat ONG-urilor, instituțiilor de învățământ preuniversitare și grupurilor informale, Start ONG, ajunge la ediția cu numărul 5 și va susține și în acest an sectorul neguvernamental, cu 500.000 de euro, în perioada martie-decembrie 2023.

Pe data de 1 martie 2023, ora 9:00, se deschide primul apel de proiecte, pe www.startong.ro , urmând ca lunar, pe data de 1, să se deschidă apelul aferent lunii respective. Pe site-ul programului sunt disponibile noile informații referitoare la regulile de aplicare, evaluare și finanțare a proiectelor la rubrica „Înscriere”.

Categoriile de beneficiari pot aplica la unul dintre cele 3 praguri de finanțare ale programului (pragul I: 1.000 de euro, pragul II: 1.000-5.000 de euro, pragul III: 5.000-10.000 de euro), optând pentru un domeniu de proiect dintre: educație, social, mediu, sănătate și cultural. Aceștia trebuie să desfășoare, pe teritoriul României, activități cu comunitatea din care fac parte sau pe care o reprezintă.

Regulamentul integral pentru această ediție poate să fie accesat pe www.startong.ro, secțiunea Înscriere.

În al patrulea an de desfășurare, programul Start ONG 2022, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow, a investit 500.114 euro în 148 de proiecte comunitare, organizate local de 120 ONG-uri & fundații, 26 de instituții de învățământ și 2 grupuri informale de inițiativă. Acestea s-au desfășurat la nivel național, în toate județele țării, având activități în domeniile: educație, social, sănătate, cultural și mediu.

Activitățile proiectelor finanțate au fost foarte diverse, având loc atât în mediul online, cât și în cel fizic, implicând un total de 71.493 de beneficiari direcți și 445.433 de beneficiari indirecți.

În ceea ce privește aspectul aplicanților, aceștia au solicitat un buget de 3.483.005 euro pentru 731 de proiecte comunitare.

În urma izbucnirii conflictului din Ucraina, programul s-a adaptat rapid și a deschis un apel special dedicat comunităților ucrainene. 39.634 de euro au fost investiti în 21 de proiecte prin care au fost achiziționate pachete alimentare, igienico-sanitare, au organizat cursuri de limba română, terapie sau au organizat transport pentru 8.277 de cetățeni ucraineni.

Programul Start ONG a fost lansat în 2019 din dorința de a echilibra și a optimiza procesul de micro-finanțare a ONG-urilor tinere, a instituțiilor publice non-administrative și a grupurilor informale/de inițiativă, iar pe perioada aceasta de 4 ani a finanțat cu 1.988.839 de euro 618 proiecte comunitare pe direcțiile educație, social, sănătate, mediu și cultură, implementate în comunități locale pentru 2.895.052 de beneficiari direcți.

„Anul acesta împlinim 5 ani de când finanțăm ONG-uri mici sau la început de drum, instituții de învățământ și grupuri informale prin programul Start ONG și ne bucurăm că în continuare ajungem să atingem nevoile reale ale comunităților locale din România. Totodată, în 2022 am reușit să ne adaptăm și să sprijinim prin intermediul programului comunitățile din Ucraina care au căutat adăpost în România! Sunt sigură că ne așteptă o nouă ediție cu proiecte inovatoare, centrate pe nevoile oamenilor și care fac schimbări reale în comunitățile locale ”, Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România

„La ediția cu numărul 5 a programului Start ONG ne mândrim cu faptul că am ajuns să finanțăm proiecte în absolut toate județele României, din toate domeniile programului. De la an la an, aplicanții devin din ce în ce mai diverși și mai curioși să desfășoare proiecte cu impact real pentru comunitatea lor. Totodată, de la apel la apel, observăm noi ONG-uri ceea ce denotă că sectorul neguvernamental e în continuă dezvoltare și are nevoie de finanțare constantă. În 2022 ne-am bucurat de ONG-uri implicate, instituții de învățământ deschise să nu rămână într-un ritm clasic și grupuri informale determinate, aspecte pe care dorim să le vedem și în noua ediție!”, Andrei Coșuleanu, președinte Act for Tomorrow.

Act For Tomorrow este o asociație de mediu, voluntariat și sustenabilitate, înființată în octombrie 2018, a cărei misiune este promovarea unei culturi a responsabilității civice și sociale în rândul cetățenilor, astfel încât aceștia să își îmbunătățească calitatea vieții într-un mod sustenabil, fără a periclita resursele generațiilor viitoare. Dezvoltă programe și proiecte de educație ecologică, colectare și reciclare, voluntariat, protejarea apelor, împăduriri, dezvoltare comunitară.

