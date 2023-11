500 de medicii de familie din sud-estul Europei vin la conferința balcanică de la Timişoara

Asociația Societatea Timiş de Medicină Familiei organizează, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Colegiul Medicilor Timiş, şi în colaborare cu Asociaţia Sud-Est Europeană de Medicină Generală, Conferința Europeană Balcanică de Medicina de Familie intitulată “Revoluția tehnologică și metode inovatoare în practică medicală”, la Timișoara.

Dr. Mihai Iacob, preşedintele Societatea Timiş de Medicină Familiei, a explicat că medicina de familie a devenit în ultima perioadă temelia sistemelor medicale moderne care reprezintă interfaţa cu pacientul transformându-se într-o specialitate medicală proactiva, abordând medicina holistic, comprehensiv, integrat, centrată pe pacient, cu scopul păstrării stării de sănătate a persoanelor aflaţe în îngrijire prin dezvoltarea serviciilor profilactice cât şi de monitorizare activă a bolilor acute sau cronice.

Astăzi, medicina de familie a devenit la nivel european o specialitate care rezolva majoritatea cazurilor în cabinetele medicale prin folosirea judicioasă a diferitelor device-uri medicale moderne, miniaturizate, cu costuri mai scăzute, alături de examenul clinic clasic, pentru stabilirea rapidă a unui diagnostic cât mai precis în segmentul de medicină primară şi de extindere a serviciilor de înaltă performanţa în comunitate, cu posibilitatea folosirii serviciilor de telemedicina şi inteligenta artificiala în acest domeniu.

Prin existenţa unor servicii de continuitate în asistenta medicală primară din centrele de permanență şi prin folosirea unor tehnologii de vârf de tipul “point of care testing”, point of care ultrasonografiei”, telemedicină sau inteligenţei artificiale şi printr-un sistem educaţional corespunzător acestea pot servi cu mult succes accesul populaţiei şi îngrijirea medicală corespunzătoare la acest nivel mai ales în zonele rurale.

În ultima perioadă, se promovează în medicină primară din ce în ce mai pregnant serviciile de profilaxie primordială, primară, secundară, terţiara şi chiar cuaternara, prin intermediul cărora se încearcă menţinerea stării de şanţate a persoanelor prin mijloace de prevenţie activă cu suportul tehnologiei moderne, fiind cunoscut faptul că este mult mai uşor şi mai ieftin să previi o boală decât să o tratezi.

“De fapt putem afirma că medicina de familie este una dintre puţine specialităţi medicale care se adresează cu preponderenta persoanei sănătoase şi menţinerea stării de sănătate a acesteia

Sunt necesare în viitor însă parteneriate publice private care să ajute la dotarea corespunzătoare, implicarea factorilor decizionali, dar şi oferirea unor condiţii decente de practică medicală în medicină de familie”, a concluzionat dr. Iacob.

Conferința Balcanică de Medicină de Familie Timişoara 2023 va avea loc timp de două zile, în perioada 15 – 16 decembrie și va beneficia de o organizare ireproșabilă, într-o locație modernizată la standarde europene, accesibilă pentru participanți (Centrul Regional de Afaceri din Timişoara – CRAFT) și cu o bogată ofertă de locuri de cazare în Capitala Culturală Europeană din acest an.

Medicii participanți bor avea la dispoziţie mai multe săli cu dotare ultramodernă în care pe lângă sesiuni ştiinţifice, prezentări orale, simpozioane vom organiza şi multiple workshopuri de practică cu tehnologie medicală modernă pentru obţinerea unor abilităţi în folosirea acestora. Toate grupurile de lucru ale Societatii Naționale de Medicina Familiei vor participa la acest eveniment medical de anvergură.

“Totodată, vom comemora cu pioşenie în această perioadă şi 34 de ani de la Revoluţia Română din Decembtie 1989 începută la Timișoara.

Ne aducem aminte cu recunoştinţa de sacrificiul făcut de eroii de la Timişoara care au declanşat căderea dictaturii comuniste din România.

De asemenea vă invităm şi la evenimentele culturale din Timişoara Capitala Culturală Europeană care se vor desfăşura în această perioadă, având oportunitatea unică de a vizita pe lângă multiple spectacole culturale (Teatru, Opera, Filarmonica din Timişoara) şi expoziția „Brâncuși: surse românești și perspective universale”.

Dorim ca prin evenimentul nostru organizat la finalul anului în care Timişoara a devenit Capitala Culturală Europeană, să dăm un semnal de profesionalism în sănătate şi oraşul nostru să devină în anul capitalei culturale un adevărat pol de excelentă în sănătate”, este mesajul dr. Mihai Iacob și al Colegiul Director al Asociaţiei Societatea Timiş de Medicină Familiei format din dr. Elisabeta Spataru, dr. Ionica Oana Ciucure, dr. Sonia Fizesan, dr. Claudiu Adrian Dima.

Conferința Balcanică de Medicină de Familie Timişoara 2023 va avea invitaţi de marca din domeniul sănătăţii naţionale şi internaţionale!

Este vorba de prin participarea preşedinţilor organizaţiilor profesionale şi ale leaderilor de medicină familiei din următoarele țări din SE Europei:

Dr Sukriev Ljubin-Presedinte MF North din Macedonia, Dr. Trifunovic – Balanovic Dragană – Preşedinte MF Serbija, Prof. Dr. Mumtaz Mazicioglu – Turkey, Prof. Zalika Klemenc – Ketis – MF Slovenija,

Prof dr Esra Saatci, MF Turkey, dr. Drasko Kupresak – Republic of Srpska, BiH, Dr. Valentina Mitrova – MF North Macedonia, dr. Marta Tundzeva – North Macedonia, dr. Merzika Hodzic, Preşedinte MF Montenegro, Tea Omanovic Kolaric – MF Croaţia, Dr Lilijana Ramasaco – Preşedinte MF Albania, precum şi a Preşedintelui WONCA Europa domnul Prof Dr Thomas Frese din Germania.

Pe lângă aceşti oaspeţi de onoare internaţionali, Timişoara va găzdui şi Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România cu participarea acestor oaspeţi de seamă la lucrările Conferinţei Balcanice de la Timişoara. Evenimentul se va desfășura la Centrul Regional de Afaceri Timisoara în mai multe săli în paralel.

Conferința este creditată EMC de catre CMR și va atrage peste 500 de participanți, medici de familie precum și medici specialiști din diferite specialități.

La finalul acestui eveniment va fi organizat “Balul de Crăciun al Medicilor de Familie, ediţia a 3-a”, în seara zilei de 16 decembrie 2023, unde vor participa toți invitaţii și de unde vor rămâne cu amintiri păcute din frumosul oraş de pe Bega – Timișoara.

Parteneri oficiali ai evenimentului subt: Association of general practice/family medicine of South-East Europe AGP/FM SEE, Colegiul Medicilor Timiş şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara.

