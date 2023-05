68% din PIB-ul Timișului este produs de firmele cu capital străin

Investițiile reprezintă una dintre cele mai importante surse ale dezvoltării unei companii, indiferent de dimensiune sau de locul unde se află și chiar dacă sunt investiții locale sau din străinătate.

Există numeroase soluții și strategii, iar antreprenorul este acela care trebuie să ia cea mai bună decizie.

“Cum să atragi investitori străini și să dezvolți o companie”, a fost conferința specială care a avut loc, la Hotelul Atlas din Timișoara, joi, 18 mai, de la ora 17.00.

Evenimentul a trezit un interes major în rândul oamenilor de afaceri. Au participat antreprenori, dar și reprezentanți ai instituțiilor locale, inclusiv de la Primăria Timișoara și de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, în persoana inspectorului șef, Pavel Kașai. El le-a vorbit celor prezenți despre importanța respectării măsurilor de securitate în muncă și evitarea activității la negru.

Dr. Adrian Bădescu – CEO Medici’s Clinics – Honorary Consul of Mexicos și președinte 2023-2024 al North American Economic Club Romania, a vorbit despre succesul înregistrat cu clinicile Medic’s, dar și despre aspectele mai puțin reușite, dar care l-au ajutat să evolueze. De asemenea, el a atras atenția și de faptul că Timișoara este în suferință, în ceea ce privește antreprenoriatul.

“Din punct de vedere al antreprenoriatului, Timișoara suferă. Am spus-o de multe ori, de aceea este foarte important să sprijinim fiecare business antreprenorial.

Am pornit cu afacerea în urmă cu 25 de ani, încercând să ne facem profesia și să dezvoltăm și un cabinet medical. Am ajuns la o rețea de clinici locale și, probabil, principalul jucător din domeniul medical din vestul țării.

Anul trecut, am reușit să atragem un investitor foarte mare, iar în momentul de față suntem parte din grupul MedLife, o rețea de aproape o jumătate de miliard de euro.

Ambițiile locale sunt de a se ajunge la un business de peste 1 miliard de euro. Studiile arată că, dacă primii doi jucători din domeniul medicali nu fuzionează, e aproape imposibil ca în următorii 5 ani businessul local să treacă de 700 milioane de €.

Ceea ce înseamnă că MedLife se va extinde rapid în țări din Europa de Est. Are deja o prezență importantă în Budapesta, iar prin Medici’s va avea prezență și în Belgrad, Serbia. Ambiția este de a transforma Timișoara în a doua platformă medicală importantă după București.

Cum am ajuns aici? Ne-am folosit de orice sursă. Ne-am folosit de ADR Vest de unde am primit un sprijin financiar excepțional. Ne-am folosit și de Carmen Liptak – regional director al Exim Banca Românească.

Carmen este unul dintre cei mai buni consultanți din zona bancară. Datorită lui Carmen, am înțeles cum gândește o bancă. Numai atunci când iei credite de peste 1 milion de euro sau de peste 3 milioane de euro poți să începi să te joci cu băncile. Pentru asta îți trebuie un consultant bun cum este Carmen.

Orice business pe care îl generăm trebuie să fie în relații foarte bune cu statul român și să ne asigurăm că ne plătim foarte corect taxele și relațiile de muncă.

Succesul a venit și prin faptul că am învățat de la fiecare partener și am știut să profităm de cunoștințele lui.

Avem 400 de de parteneri clienți și de la frecare am învățat ceva și am pus în practică”.

Anneliese Lamos – general manager, Global Tehnic – a atras atenția printe altele de importanța calității în tot ce face o companie și de obligativitatea corectitudinii.

“Calitatea este întotdeauna prioritară, apoi trebuie să știi cu exactitate cu cine lucrezi, să poți avea încredere în partener. La rândul tău trebuie să fii impecabil în conduită, și să știi să te adaptezi condițiilor de pe piață.

Clienții pe care îi ai înseamnă valoarea ta cu care te prezinți în fața unui partener și trebuie să aibă un anumit statut de încredere. Clienții noștri întotdeauna au prioritate.

Când îi amintești unui potențial partener extern că ai un client foarte serios și de mare valoare, pot să spun că imediat ești acceptat ca reprezentant al lui. De aceea clienții locali trebuie să-și ridice standardele și să joace în liga mare”, a fost mesajul lui Anneliese Lamos.

Carmen Liptak – regional director al Exim Banca Românească, a amintit că misiunea băncii pe care o reprezintă este de a susține și finanța în primul rând economia românească și, bineînțeles, pe antreprenorii român.

Începând cu anii 2020, odată cu pandemia, Exim Banca a fost prima bancă care a aderat la programul IMM Invest. “Mă mândresc că printre primele credite acordate au fost pentru antreprenorii din Timișoara. Finanțările au reprezentant combustibilul care le-au permis antreprenorilor să reia ciclu și să producă plus valoare, să-și mențină angajații, în perioada de criză pandemică 2020-2022 și până în 2023.

Exim Banca Românească are acționar principal statul român și dorința și aplecarea spre inovare și de sprijinirea investitorilor români. De aceea am reușit să dezvoltăm și anumite produse speciale, iar pentru aprobare am ajuns până la Comisia Europeană pe care, de altfel, am și obținut-o.

Dacă IMM Invest a fost combustibilul pentru companiile mici și mijlocii, se simțea nevoie de finanțare crescută pentru companiile mari și pentru IMM-urile robuste, puternice.

Astfel ne-am dus până la Uniunea Europeană și am reușit să obținem programul de susținere al companiilor mari care au fost afectate de Covid19.

Din 2022, de când a izbucnit războiul din Ucraina cu urmările devastatoare asupra economiei, noi continuăm acel program de susținere a companiilor acum afectate de efectele războiului. Astfel, acestea se pot adresa Exim Banca pentru finanțare cu capital circulant care se poate accesa pe o perioadă de patru ani, iar credele sunt garantate 90% de statul român”.

Sorin Maxim – general director, Agenția de Dezvoltare Regională Vest – ADR Vest, a prezentat câteva dintre produsele pe care le oferă Agenția.

ADR Vest finanțează în general granturi din fonduri de la Uniunea Europeană pentru microintreprinderi și IMM-uri, dar de anul acesta va mai avea și o componentă de instrument financiar, fond capital de risc, care va acoperi o zonă de inovare tehnologie și zonă de IT, pe care este foarte greu să o finanțezi dintr-un grant. ADR va avea și componentă de digitalizare a întreprinderilor.

De asemenea, pentru microîntreprinderi și companii care au până la 9 angajați, ADR Vest oferă finanțare până la 200.000 € pentru zona de producție și până la 120.000 € pentru zona de servicii. Ghidurile pentru cele două componente sunt în consultare. Agenția va finanța și IMM-urile care au până la 249 de angajați cu sumele de până la 2 milioane € parte de grant, la care se adaugă cofinanțarea firmei.

Oana Alda, auditor, INAQ Consulting, a atras atenția de faptul că certificările companiilor au devenit o necesitate în România. Acestea reprezintă o pornire a companiilor, a producătorilor și a antreprenorilor, indiferent de ce nivel au, fiindcă vin cu prețuri, cu instrucțiuni, cu proceduri și creează o standardizare a operațiilor pe care le fac firmele.

Prin aceste proceduri de certificări, companiile reușesc să se dezvolte să crească în afaceri. Certificarea reprezintă o validare a a calității pe care antreprenorii au câștigat-o și pentru care au luptat mult și au depus eforturi și muncă serioasă ca să o obțină la un nivel ridicat.

“În România, putem să ne lăudăm cu o creștere a certificărilor cu 400% din 2011. Este o dezvoltare foarte mare venită în mod natural, deoarece companiile au înțeles că trebuie să se alinieze cerințelor pieței, iar clienții au devenit mai pretențioși și doresc o calitate tot mai înaltă și un produs tot mai valoros. Până la urmă, certificarea reprezintă o garanție a calității și încrederii pe care le oferă companiile!”

În Timiș, sunt 300.000 de angajați, iar funcționari la stat 20.000. Interesant este că pe timpul pandemiei, companiile au reușit, în general, să-și mențină angajații.

Nu a scăzut numărul lor în mod semnificativ, nu au fost disponibilizări masive, iar județul Timiș reușește să se mențină pe piața muncii foarte bine.

Din păcate, 68% din PIB-ul județului, este produs de firmele cu capital străin și numai 32% de firmele autohtone. Antreprenorii străini preferă să investească în Timiș, fiindcă găsesc aici condiții favorabile, județul se află aproape de graniță și este un oraș universitar cu mână de lucru foarte bine calificată.

