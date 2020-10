8 – 11 octombrie: weekend de relaxare pentru toate gusturile, la Shopping City Timișoara

În perioada 8 – 11 octombrie, Shopping City Timișoara își așteaptă vizitatorii să se bucure de două evenimente în aer liber, pentru toate vârstele și gusturile. Fanii muzicii electro și rap se vor putea bucura, pe 9 și 10 octombrie, de două zile de concerte în cadrul festivalului urban Vest Fest, iar iubitorii de produse artizanale ardelenești sunt așteptați la tradiționalul târg Produs de Cluj, care se reîntoarce la Timișoara între 8 și 11 octombrie.

Distracție în siguranță la Vest Fest: concerte în aer liber în parcarea supraterană a centrului comercial

Cea de-a cincea ediție a festivalului urban Vest Fest, are loc pe 9 și 10 octombrie, în parcarea supraterană din cadrul centrului comercial și se desfășoară anul acesta sub titlul “The Land of Wild Beats”. Line-up-ul primei seri de festival este alcătuit din vedete ale muzicii noi din țară: Șuie Paparude, Macanache, Argatu’ & Moș Martin, Bad & Boujee și DJ Kuky. Sâmbătă, pe 10 octombrie, vor urca pe scenă Deliric x Silent Strike, CTC, Muse Quartet, Dan Basu, NANE, El Nino, Bad & Boujee și DJ Kuky. Având în vedere măsurile impuse la nivel național, în ceea ce privește organizarea evenimentelor în contextul pandemiei SARS-CoV-2, numărul participanților este limitat la 500 persoane pe zi, concertul desfășurându-se în parcarea centrului comercială, pe o suprafață de 2000 mp.

Produs de Cluj – tradiționalul târg de produse de artizanat din Ardeal, organizat în parcarea exterioară nivel 0

Cel mai fain târg din Ardeal, Produs de Cluj, ajunge și anul acesta la Shopping City Timișoara, între 8 și 11 octombrie, în parcarea centrului comercial. Iubitorii de tradiții și meșteșug tradițional vor putea descoperi costume populare din zona Transilvaniei lucrate de artizani pricepuți, accesorii și podoabe lucrate de mână, obiecte sculptate în lemn, obiecte de marochinărie și jucării. Nu vor lipsi produse specifice recoltei de toamnă, printre care vinuri, must, fructe și legume de sezon, produse apicole și din lavandă, dulcețuri și sucuri naturale, uleiuri presate la rece, dar și preparate locale din carne și lapte, turtă dulce, prăjituri și ciocolată de casă,

În incinta târgului, atât expozanții, cât și vizitatorii vor respecta toate regulile impuse de situația epidemiologică din țară. Din rațiuni de siguranță publică, accesul la târg va fi condiționat de acceptul măsurării temperaturii, purtarea măștilor de protecție și respectarea distanțării sociale. Intrările și ieșirile din incintă vor fi delimitate și marcate și vor exista dispersoare cu dezinfectant în locurile stabilite pentru acces, precum și la standuri.

Pentru a le putea oferi clienților o experiență de shopping în siguranță, Shopping City Timișoara a implementat un plan de măsuri menite să garanteze condiții sigure. Mai mult, Shopping City Timișoara este primul centru comercial din vestul țării care a primit certificarea internațională pentru măsurile de conformitate Covid, oferită de experții Safe Shopping Centers (SSC), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea. Acreditarea este o dovadă a eforturilor depuse pentru protejarea angajaților și vizitatorilor centrului comercial și confirmă că acesta funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.

Comentarii

comentarii