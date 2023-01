84 de deținuți vor fi cazați permanent într-o ”închisoare” privată, la Săcălaz

Penitenciarul Timisoara va inaugura oficial, peste cateva zile, respectiv in 27 ianuarie, un punct de lucru cu cazare permanenta a detinutilor, care a fost infiintat in localitatea Sacalaz, pe strada Complexului nr. 5.

Cu aceasta ocazie, directorul Penitenciarului Timisoara, comisarul de politie penitenciara Liviu Stefanita Marica, va sustine o conferinta de presa si va avea loc si o vizita a spatiilor unde sunt cazate persoanele private de libertate, clasificate in regim deschis.

Dupa cum ne-a comunicat purtatorul de cuvant al Penitenciarului Timisoara, comisar de politie penitenciara Ramona Bana, acest demers pilot, conceptual din martie 2022, a fost autorizat de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si consta in relatia contractuala dintre penitenciar si un agent economic, cel din urma punand la dispozitie spatii de cazare pe cheltuiala proprie pentru persoanele private de libertate custodiate in regim deschis, care muncesc in cadrul acestei firme.

La nivelul Penitenciarului Timisoara contractul este semnat pentru un numar de 84 de locuri de cazare, in prezent fiind cazate 51 de persoane private de libertate.

Un demers similar este materializat in sistemul penitenciar doar la Penitenciarul Ploiesti, pentru un numar de 40 de persoane private de libertate.

