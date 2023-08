A crescut traficul pe Aeroportul Timișoara. “Am sperat să fie o creștere mai mare și datorită Capitalei Culturale Europene, dar nu a fost ceva spectaculos”

opAeroportul Timișoara estimează pentru 2023 o creștere a traficului aerian la circa 1,4 milioane de pasageri, cu aproximativ 200.000 de persoane în plus față de anul trecut.

“Ne-am revenit destul de bine, suntem în ritm cu restul României. Sunt câteva aeroporturi cu trafic mai mare, Cluj sau Iași, în special, care beneficiază de aportul celor din Ucraina și din Republica Moldova, unde traficul a crescut cu 200 la sută față de 2019. Noi încă nu am ajuns la nivelul anului 2019. Vom încheia anul undeva cu 1.400.000 de pasageri, o crește semnificativă față de anul trecut, când am avut cam 1.190.000, dar e mai puțin decât în 2019. Am sperat să fie o creștere mai mare și datorită Capitalei Culturale Europene, dar nu a fost ceva spectaculos. Dar nu știm cum ar fi fost fără Timișoara Capitală Culturală a Europei. Poate că 200.000 de pasageri în plus se datorează tocmai acestui titlu. E adevărat că ne așteptam la un flux mai semnificativ”, a declarat Daniel Stamatovici, directorul Aeroportului Timișoara.

Stamatovici speră ca cei de la RyanAir să revină cu hub-ul pe Aeroportul Timișoara, însă acest lucru se va întâmpla doar după ce va mai scădea traficul de pe Aeroportul Iași, folosit acum de un mare număr de ucraineni.

“Am vorbim cu cei de la Ryan Air. Acum sunt orientați pe Iași, rămân acolo până se va finaliza această cerere enormă care se află în zona respectivă. După care se gândesc să se relocheze din nou pe mai multe aeroporturi din România, la Timișoara, la Sibiu. Am avut discuții și cu cei de la WizzAir, pentru noi destinații. Ar putea să apară noi zboruri de la Timișoara, ei au în vedere Abu Dhabi și Basel”, a mai spus Stamatovici.

De anul trecut se poartă discuți și cu cei de la Turkish Airlines, pentru o cursă Timișoara-Istanbul, însă deocamdată compania turcă nu a luat o decizie.

Din septembrie va începe operarea cursei Timișoara-Tel Aviv de către compania HiSky.

