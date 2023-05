A distrus o sală de jocuri de noroc, din Topolovățu Mare, furios că prietenii lui au pierdut 10.000 de euro la păcănele

Camerele de supraveghere dintr-o sală de jocuri de noroc din Topolovățu Mare, județul Timiș, au surprins momentul în care un tânăr de 31 de ani, nervos peste măsură, distruge cu un scaun toate cele patru aparate din încăpere.

Spectacolul este filmat şi de un alt bărbat, care, la final, este cât pe ce să fie şi el lovit de scaunul aruncat spre el. Se pare că totul ar fi fost din răzbunare, după ce prietenii agresorului ar fi pierdut 10.000 euro la aparate.

Poliţiştii au fost sesizaţi de ambele incidente, iar acum tânărul de 31 de ani este cercetat pentru distrugere, dar şi pentru lovire sau alte violențe.

“La data de 20 mai 2023, în jurul orei 20:50, politistii lugojeni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca un barbat a distrus aparatele de jocuri de noroc dintr-un local din localitatea Topolovatu Mare. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind identificat si depistat in local un barbat in varsta de 31 de ani, banuit de comiterea faptei. La scurt timp, politistii au fost sesizati printr-un alt apel 112 ca un barbat in varsta de 39 de ani a fost agresat fizic de un alt barbat, in Topolovatul Mare. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca exista legatura între cele doua evenimente, barbatul în varsta de 39 de ani fiind agresat fizic cu putin timp inainte de catre barbatul de 31 de ani, in timp ce se aflau in acelasi local. Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere si lovire sau alte violente si efectueaza cercetari in vederea stabilirii tuturor circumstantelor”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

