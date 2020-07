A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor de extindere a drumului Timişoara – Moşniţa

După ani buni de aşteptare, lucrările de extindere a drumul care leagă Timişoara de Moşniţa Nouă pot începe. Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, a anunţat că a semnat ordinul de începere a lucrărilor la şantierul amintit.

„Cât am așteptat să spun asta și ce lung drum birocratic am parcurs până aici! Am învins toate piedicile și ne apucăm de treabă. Așadar, am semnat ordinul de începere a lucrărilor la drumul Timișoara – Moșnița Nouă. Urmează o perioadă foarte grea pentru șoferi, dar, sunt convins, cu răbdare și înțelegere trecem și peste asta.

În următoarele 7 luni se va lucra intens aici. Șoseaua, cu o lungime de 4 kilometri, va avea 4 benzi, 5 sensuri giratorii, o intersecție lărgită, piste de biciclete și trotuare pe ambele părți, 16 alveole pentru stațiile de autobuz, rigole pentru apa pluvială, platforme speciale pentru cântărirea autovehiculelor grele la ieşirea din Moșnița Nouă și iluminat stradal. Mă asigur că lucrările rămân în grafic și că voi reda oamenilor, așa cum am mai spus, normalitatea pe care o așteaptă de câțiva ani”, a anunţat Călin Dobra.

