A început UniFEST, festivalul studenților arădeni

Cea de a 20-a ediție a festivalului studențesc UniFEST se va desfășura în Arad, în perioada 05-15 noiembrie, în organizarea Ligii Studenților UAV. Este o ediție aniversară care oferă studenților prilejul de a se implica în activități educative, sociale, culturale și sportive. „Sunt 11 zile cu activități interactive derulate, ca în fiecare an, sub sloganul <Distracție Gratis. Nu Degeaba> . Chiar dacă numărul participanților este mai redus, din cauza epidemie de Sars Cov2, am dorit să organizăm acest festival pentru a marca cea de a 20-a ediție a celui mai mare festival național studențesc. Mulțumesc colegilor, conducerii universității pentru implicare și sprijin”, a declarat Nicoleta Șușcă, liderul LSUAV.

Prezent la momentul deschiderii oficiale a UniFEST 2021, prorectorul UAV, Tedor Cilan i-a felicitat pe studenți pentru efortul de a păstra neîntreruptă tradiția acestui festival la Arad. „Mă bucur să fiu aici, împreună cu voi. Este o ediție mai specială, cauzată de epidemia de SarsCov2 și de aceea efortul vostru de a o organiza merită și mai mult aprecierea noastră. Conducerea universității a sprijinit și va sprijini și pe mai departe acțiunile și proiectele Ligii Studenților din UAV”, a declarat prorectorul UAV.

Un moment special a fost creat de veteranul festivalului, Paul Boeriu care a organizat prima ediție a UniFEST de la Arad, în calitate de președinte al LSUAV și care a contribuit, an de an, la dezvoltarea festivalului.

