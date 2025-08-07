A intrat pe contrasens în sensul giratoriu de pe Calea Aradului – Poliția a deschis o anchetă – video

A intrat pe contrasens în sensul giratoriu de pe Calea Aradului –...

O gafă de proporții făcută de o șoferiță într-un sens giratoriu de pe Calea Aradului, la ieșirea din Timișoara, a stârnit indignare și ironii în mediul online și a atras atenția autorităților. Femeia a fost filmată în timp ce circula în sens invers într-un giratoriu aglomerat, punând în pericol atât propria viață, cât și a celorlalți participanți la trafic.

Imaginile, surprinse de o cameră de bord a unui alt conducător auto, au fost publicate pe rețelele de socializare, unde au devenit rapid virale. Comentariile nu au întârziat să apară, mulți internauți ironizând manevra „curajoasă” a șoferiței, în timp ce alții au cerut sancționarea ei exemplară.

În urma difuzării filmării, Poliția Rutieră s-a autosesizat și a început o anchetă pentru identificarea persoanei aflate la volan.

„În urma apariției în spațiul public a unor imagini care surprind un conducător auto circulând neregulamentar într-un sens giratoriu de pe Calea Aradului, la ieșirea din municipiul Timișoara, polițiștii rutieri s-au autosesizat și au demarat verificări în vederea identificării conducătoarei auto și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Timiș.

Femeia riscă o amendă consistentă și suspendarea permisului de conducere, potrivit legislației în vigoare. Potrivit Codului Rutier, pătrunderea pe contrasens reprezintă o abatere gravă, sancționabilă inclusiv cu reținerea permisului pentru 60 de zile sau mai mult, în funcție de consecințele faptei.

