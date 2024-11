A murit Gabriel Cotabiţă, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti din România. El avea 69 de ani

Gabriel Cotabiţă, unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi de muzică uşoară din România, a murit la 69 de ani, a anunţat compozitorul Ionel Tudor.

“Ai plecat, Gabi, şi ai lăsat muzica pop româneasca fără una dintre cele mai mari şi mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci şi prieteni din tinereţe! Am lansat împreuna piese care au bucurat generaţii de ascultători (“Noapte albastră”, “Te rog, domnişoară, nu pleca”, “Si va mai trece-o noapte”, “Viaţa e un cazino”, “Să nu ne spunem adio”, “Poate că da, poate că nu” etc)! Am lansat împreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am facut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărţit multe momente ale vieşii şi carierei noastre împreuna!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihneasca în pace şi lumină!”, a scris compozitorul şi dirijorul Ionel Tudor.

Gabriel Cotabiţă s-a născut la 1 noiembrie 1955. Pe lângă cântăreţ, el a fost prezentator, producător muzical şi de televiziune. De asemenea, a fost solistul vocal al formaţiei VH2 şi a fost component al cunoscutului grup rock Holograf, în anii ’80.

Pe 8 mai 2015, Gabriel Cotabiţă a suferit un stop cardio-respirator, la o sală de sport. A purtat apoi un defibrilator automat, pentru prevenirea tulburărilor cardiace.

El a fost căsătorit de două ori şi avea trei fete.

