A murit regizorul Ion Ardeal Ieremia, fost secretar de stat în Ministerul Culturii

Tragedie, la început de an, în cultura românească. Regizorul Ion Ardeal Ieremia, fost secretar de stat la ministerul Culturii şi fost consilier municipal în Timișoara, a părăsit această lume, răpus de o boală neiertătoare.

Ion Ardeal Ieremia a fost regizor la Teatrul Național Timișoara, unde a semnat mai multe spectacole. A fost căsătorit cu Claudia Ieremia, la rândul ei actriță la TNTm, și împreună au un fiu, absolvent de Scenografie. Din 2016, până în 2018, a fost consilier local din partea PSD la CL Timișoara. Din primăvara anului 2018, până în noiembrie 2019, Ion Ardeal Ieremia a fost secretar de stat în Ministerul Culturii, fiind implicat în susținerea proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii.

Născut în 13 ianuarie 1965, Ion Ardeal Ieremia a terminat UNATC în 1994, la clasa prof. Valeriu Moisescu, iar din 1996 a făcut parte din echipa artistică a Teatrului Naţional Timişoara. De-a lungul anilor a semnat montările unor spectacole care s-au jucat la Bucureşti, Craiova, Târgu Mureş, Piteşti, Baia Mare, Sf. Gheorghe, Opera Naţională Română din Timişoara.

Pe scena Teatrului Naţional Timişoara a regizat următoarele spectacole: 2022 – Durerea fantomă de Vasili Sigarev, 2021 – Don Juan, scenariu propriu după o idee de Max Frisch, 2020 – Homer 2020 după Homer (episodul Iliada), 2018 – Eminescu, 2016 – Vorbește cu mine!, 2015 – Avioane de hârtie de Elise Wilk, 2015 – Proștii sub clar de lună de Teodor Mazilu, 2012 – Terminal de Ştefan Caraman, 2012 – Gaițele de Alexandru Kirițescu, 2011 – Sala de așteptare – Aeroport 2 de Ştefan Caraman, 2011 – Oraşul nostru de Thornton Wilder, 2009 – Aeroport de Ştefan Caraman, 2009 – Fete de mătase artificială după Irmagard Keun, 2008 – Hold up Akbar sau Toţi în America! de Radu Pavel Gheo, 2005 – Români de Lars Noren (spectacol-lectură), 2005 – Cvartet de Heiner Müller (spectacol-lectură), 2005 – S.S.S. (Soluţii la solicitări solidare) de Dimitris Dimitriadis, 2004 – Medeea de Euripide, 2003 – Chiriţa după V. Alecsandri, 2002 – O făclie de Paşte de Radu Macrinici după I.L. Caragiale, 2001 – Stăpînul stepei fără de hotar spectacol pe versuri de Nikolaus Lenau, 2001 – Insomniile bătrînului spectacol pe versuri de Petre Stoica, 2000 – Pastramă-Trufanda după I. L. Caragiale, 2000 – Scriu aşa cum vorbesc, spectacol pe versuri de C. Milenovici, V. Barzin, D. Mirianici, 2000 – Pentru ce am murit de Xie Min, 1999 – Anonimul veneţian de Giuseppe Berto, 1999 – Pierrot, 1998 – Despre sexul femeii ca un cîmp de luptă în războiul din Bosnia Matei Vișniec, 1998 – Invective scenariu după opera lui Paul Verlaine, 1997 – Capul de răţoi de George Ciprian, 1997 – Năpasta de I. L. Caragiale, 1997 – Unde-i revolverul? de Görgey Gábor, 1996 – Nimic despre Hamlet de Radu F. Alexandru, 1996 – Jucăriile mecanice de Radu F. Alexandru, 1996 – Femeia Şarpe de Carlo Gozzi.

”Ion-Ardeal Ieremia și-a legat întreaga viață de Teatrul Național. Născut la Oradea, trăiește în Timișoara de la 9 ani. Fiu de regizor, și-a petrecut copilăria în culisele teatrului. A absolvit un liceu cu profil real ale cărui rigori le-a resimțit ca pe o „pereche de pantofi străină”, după cum spunea el însuși. A absolvit în 1995 secția regie teatru a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa prof. Valeriu Moisescu. Tumultuos, generos, intempestiv, neliniștit, cu o inteligență ascuțită, Ion-Ardeal Ieremia a urmat – nu fără să-și pună întrebări care l-au urmărit mereu – aceeași profesie ca cea a tatălui său. Cariera lui, începută la Teatrul Național din Târgu-Mureș și continuată, următorii 28 de ani, la Naționalul timișorean, a demonstrat că identitatea sa artistică îi aparține pe de-a-ntregul, spectacolele sale, de la prima montare – Femeia-șarpe de Carlo Gozzi, până la cea din urmă – Săptămâna luminată de Mihail Săulescu purtându-i amprenta unică: o mare sensibilitate care l-a rănit mai mereu și pe care învățase să o ascundă în spatele unui simț al umorului unic, un umor care îi va purta mereu amprenta, dar și în spatele unei nerăbdări aspre. Cu adevărat, în spatele glumei sau a asprimii s-au aflat întotdeauna o mare delicatețe și o mare fragilitate pe care le-a distilat în spectacolele lui, dar și opinii pe care, în spectacole și în afara lor, le-a exprimat mereu cu toată convingerea.

Ion-Ardeal Ieremia a fost o prezență integră și efervescentă a Timișoarei și a Teatrului Național pentru care a luptat în toate modurile pe care le-a putut imagina – ca artist, ca locuitor al orașului, dar și din poziția de consilier municipal și, mai apoi, din cea de secretar de stat în Ministerul Culturii.

Ion-Ardeal Ieremia a fost o personalitate profund implicată și o voce puternică într-un spațiu fundamental pentru societate: cultura. Teatrul Național din Timișoara a beneficiat aproape trei decenii de spiritul, de inteligența și de loialitatea sa, iar pentru asta îi vom fi recunoscători mereu.

Îndurerați, stupefiați, prietenii și colegii săi din Teatrul Național rămân de-acum cu amintirea lui.”, transmite Teatrul Național Timișoara.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

