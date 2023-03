A murit scriitorul bănățean Richard Wagner

Scriitorul bănățean Richard Wagner a murit, după o lungă boală, în noaptea zilei de 14 martie, la Berlin.

Wagner, unul dintre cei mai cunoscuţi autori germani originari din România, stabilit, din 1987, la Berlin.

Născut la 10 aprilie 1952, la Lovrin, județul Timiș, într-o familie de șvabi bănățeni, el a urmat școala primară la Periam, iar liceul la Sânnicolau Mare. În timpul liceului a publicat primele lucrări în presa de limbă germană din România.

A urmat studiile de anglistică și germanistică la Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara (1971–1975), pe care a absolvit-o în 1975. Din anul 1972, ca student, a fost membru în Partidul Comunist Român .

În 1972 a fost cofondator al Aktionsgruppe Banat (Grupul de Acțiune Banat), o grupare a tinerilor autori contestatari de limbă germană din Timișoara , care a existat între anii 1972 – 1975.

A lucrat ca profesor de limba germană la Hunedoara (1975–1978).

În 1979 s-a mutat la Timișoara, unde a lucrat ca redactor la revista săptămânală Karpatenrundschau din Brașov (1979–1983).

Între 1981 și 1982, a condus Cercul de literatură “Adam Müller-Guttenbrunn ” din Timișoara.

În toamna anului 1985, Richard Wagner și soția sa, Herta Müller, au a depus cerere de emigrare, care a fost aprobată după doi ani.

În februarie 1987 a emigrat în Republica Federală Germania , unde a activat ca scriitor și publicist liber-profesionist la Berlin .

A fost primit în Uniunea Scriitorilor din România în anul 1990.

A scris o serie de articole în revista românească Observator cultural.

A publicat atât în România, cât și în Germania, numeroase volume, între care:

Klartext Ein Gedichtbuch / Gedichte, Albatros Verlag, Bukarest, 1973; Die Invasion der Uhren / Gedichte, Kriterion Verlag, Bukarest, 1977; Der Anfang einer Geschichte / Prosa, Dacia Verlag, Cluj-Napoca, 1980; Hotel California / Teil I – Der Tag, der mit einer Wunde begann / Gedichte, Kriterion Verlag, Bukarest, 1980; Hotel California / Teil II- Als schliefe der Planet / – Gedichte, Kriterion Verlag, Bukarest, 1981; Anna und die Uhren. Ein Lesebuch für kleine Leute, Ion Creangă Verlag, Bukarest, 1981 (traducere în limba română: Anna și ceasurile. O carte de citit pentru cei mici, Editura Ion Creangă, București, 1992); Gegenlicht / Gedichte, Facla Verlag, Temeswar, 1983; Das Auge des Feuilletons / Geschichten und Notizen, Dacia Verlag, Cluj-Napoca, 1984; Călăreț pe unde scurte, Versuri, În românește de Ion Mușlea, Editura Kriterion, București, 1984; Popoare în derivă. Europa de Est la răscruce de epoci, Editura Kriterion , București, 1994 (traducerea ediției Völker ohne Signale. Zum Epochenbruch in Osteuropa, Rotbuch Verlag, Berlin 1992); Calea românească. Reportaj dintr-o țară în curs de dezvoltare, Editura Kriterion , București, 1996 (traducerea ediției Sonderweg Rumänien. Bericht aus einem Entwicklungsland, Rotbuch Verlag, Berlin 1991); Viena, Banat, roman, Editura Univers, București, 1998 (traducerea ediției Die Muren von Wien, Luchterhand, Frankfurt am Main, 1990); Catrafuse (traducere în limba română a romanului “Habseligkeiten” de Michael Astner) Editura Polirom, 2006; Miss București, roman, Editura RAO, București, 2009 (traducere în limba română a romanului Miss Bukarest, Aufbau Verlag, Berlin 2001).

În Germania, a publicat Rostregen, Luchterhand Literaturverlag, 1986; Heiße Maroni 1993, reeditare Editura Dva, 1996; Mit Madonna in der Stadt, Lyrikedition, Editura Buch&Media, 2000, volumele de povestiri și proză scurtă: Ausreiseantrag („Cerere de emigrare”), 1988; Begrüßungsgeld („Bani de bine-venit”), Luchterhand Literaturverlag, 1989; Ausreiseantrag/Begrüßungsgeld. Erzählungen, Aufbau-Taschenbuch, Berlin, 2002; Der Sturz des Tyrannen; Rumänien und das Ende einer Diktatur („Prăbușirea tiranului; România și sfârșitul unei dictaturi”), (co-editor), Ed. Rohwolt, 1990; Sonderweg Rumänien/Essay, Rotbuch, 1991, trad. „Calea românească”, Ed. Kriterion, 1996; Der Himmel von New York im Museum von Amsterdam / Kurzgeschichten , Frankfurter Verlagsanstalt, 1992; Völker ohne Signale / Essay, Rotbuch, 1992, trad. „Popoare în derivă ”, Ed. Kriterion, 1994; Mythendämmerung / Essays Rotbuch, 1993; Giancarlos Koffer / Erzählung Rotbuch, 1993; Heiße Maroni / Gedichte, DVA, 1993; Der Mann, der Erdrutsche sammelte / Kurzgeschichten DVA, (1994) și romanele: Die Muren von Wien, Luchterhand Literaturverlag, Frankfurt am Main (1990); In der Hand der Frauen („În mâna femeilor”), DVA, 1995; Lisas geheimes Buch („Jurnalul secret al Lizei”), DVA, (1996),; Im Grunde sind wir alle Sieger Klett Cotta, (1998); Miss Bukarest („Miss București“, RAO), Editura Aufbau, Berlin, 2001; Habseligkeiten („Catrafuse“, Polirom), Editura Aufbau, Berlin, 2004; Das reiche Mädchen Editura Aufbau, Berlin, 2007; Belüge mich („Minte-mă“), Editura Aufbau, Berlin, 2011 și Herr Parkinson („Domnul Parkinson“), Editura Knaus, München 2015.

Creația sa a fost distinsă cu numeroase premii, precum Premiul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, pentru poezie (1973); Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România (1980); Premiul special Leonce- und-Lena (1987); Premiul de încurajare al Premiului Andreas-Gryphius (1988); Bursa Villa-Massimo la Roma (1990/91); Noul premiu german pentru literatură (Neuer Deutscher Literaturpreis) (2000).; Premiul cărții atribuit de „Deutsches Kulturforum östliches Europa“ “Georg Dehio Buchpreis” (2008) pentru întreaga sa operă.

Prin dispariția lui RICHARD WAGNER cultura noastră pierde una dintre cele mai puternice voci ale dizidenței românești, autor al unei opere consistente și valoroase în egală măsură.

