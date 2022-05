A murit sfârtecat de cardanul unui tractor. Accident de muncă la o fermă din Timiș

Un barbat de 67 de ani din Lugoj a murit joi in pepiniera Pohalma, la marginea Lugojului. Lugojeanul era angajat al fermei 3, iar nenorocirea s-a petrecut in momentul in care acesta efectua lucrari de cosire a ierbii printre pomii fructiferi. “Din motive ramase inca necunoscute, angajatul pepinierei a intrat în zona de actiune a cardanului ce transmite miscarea de la tractor la masina de tuns iarba. Intr-un moment de neatentie, utilajul i-a prins imbracamintea si a fost prins de cardan. La un moment dat, hainele au cedat, muncitorul a reusit sa se retraga la cativa metri de utilaj insa nu a supravietuit din cauza ranilor incompatibile cu viata”, au declarat pentru Lugoj Info.ro anchetatorii care trebuie sa stabileasca modul in care s-a produs acest accident. Inspectoratul Teritorial de Munca Timis a trimis la Pohalma o echipa de inspectori, incidentul fiind incadrat ca accident de munca.

Sursa: Lugoj Info.ro

