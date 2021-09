A murit un fost primar din Timiș

Fostul primar al comunei Belint, Romulus Vlaiconi a murit vineri la varsta de 74 de ani.

Anuntul a fost facut de fostii colegi din Primaria Belint. Vlaiconi a fost primarul comunei de langa Lugoj pana in anul 2008, aflandu-se la conducerea administratiei locale, din partea PSD, timp de 12 ani.

”Primaria comunei Belint și Consiliul Local anunta cu profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost Romulus Vlaiconi. Timp de 12 ani primar, Romulus Vlaiconi si-a adus aportul la dezvoltarea comunei. Nea Romi va ramane in amintirea celor care l-au cunoscut, un bun administrator al comunei, dar si un sportiv de care se leaga mai multe performante ale clubului de fotbal din Belint. Dumnezeu sa îl odihneasca in pace!“, au anuntat reprezentantii Primariei Belint, pe o pagina de socializare.

