A reînceput nebunia sonoră a cluburilor din Timișoara, orașul ”nemonahal” păstorit de primarul Nicolae Robu

Nici nu s-au deschis bine terasele cluburilor din Timișoara, că nebunia sonoră a și început. Că doar nu avem un oraș ”monahal”, cu spunea anul trecut primarul Nicolae Robu. Prin urmare e liber la distracție, cu aprobare de la primărie și cu ”sprijinul” poliției. Degeaba se încing telefoanele secțiilor de poliție în fiecare noapte de week-end. Răspunsul este același: au autorizație.

Teroarea decibelilor a reînceput, și nimeni nu respectă și nu aplică legea. Timișorenii au început să se plângă, din nou, că nu pot dormi în toiul nopții. Și să scrie mail-uri de mulțumire primarului.

Cel de mai jos l-am primit și noi, pe adresa redacției:

”Stimata primărie,

După câte observați din orele în care vă scriu (12.45 AM, n.r.), nu pot dormi, și nu datorită faptului că nu am somn, ci datorită cluburilor care și-au deschis “activitatea” pe malul Begăi. Vă atașez o filmare din fata clubului Prestige, lângă Anturaj, ca să vă dați seama de nivelul de zgomot pe care îl avem pe Borza și George Enescu, unde locuiesc.

Am sunat la Secția 1 Poliție, după care am fost redirecțional la Secția 2, ambele secții spunând că ele nu au ce face deoarece dumneavoastră le dați autorizație acestor așa zise locuri de distracție. În ce direcție să mă duc să pot să am liniște în casa mea? Sau voi fi sfătuit ca și în anii anteriori să mă mut?

Desigur, după ce am filmat, rapid s-au sesizat și au stins muzica și luminile, nu că ar fi avut frică de politie, care a fost incapabilă să îmi protejeze drepturile și să aplice legea în toți cei 3 ani de când fac plângeri și vă scriu”.

