Aaron Crow, primul campion al galei “TIME FOR MAGIC”, la Festivalul Internațional de Magie din Timișoara

Aaron Crow, primul campion al galei “TIME FOR MAGIC”, la Festivalul Internațional...

Cunoscut și sub numele de The Silent Mentalist, The Warrior sau Mystical, Aaron Crow face senzație în întreaga lume prin creațiile sale originale, nemaivăzute în istoria magiei și divertismentului.

Mentalist, magician și danger – act, belgianul este cunoscut pentru aparițiile sale la „Le Plus Grand Cabaret Du Monde”, Britain’s Got Talent și America’s Got Talent. Este considerat o prezență fenomenală iar actele prin care își impresionează publicul sunt unice.

“Spectacolele lui sunt memorabile și pline de suspans. Ele transcend toate barierele lingvistice. Personajul interpretat de Aaron Crow deși e tăcut, are o putere care te captează. Își tine publicul cu sufletul la gură și îl duce până la în pragul exaltării. Show-urile lui ridică adrenalina oricărui sceptic în arta magiei, căci jocul său e periculos.”, declară iluzionistul Lorenzo – Cristian, inițiatorul festivalului.

În 2013, în cel mai urmărit show din Marea Britanie, cu pleoapele sigilate cu ceară fierbinte și bine legat la ochi, Aaron Crow și-a ținut audiența în delir când a început să mânuie cuțitul, nunchucks-ul și o sabie Katana ca și când ar mai fi avut o pereche de ochi,. Publicul a rămas încremenit, iar jurații și-au pierdut cuvintele când mentalistul a tras cu arma în mărul așezat pe capul gazdei emisiunii, Declan Donnelly, în semifinalele de la Britain’s Got Talent.

De atunci, spectacolele sale sunt virale. Astăzi, Aaron Crow este numărul unu în tendințe la nivel mondial pe Youtube și are peste cinci sute de milioane de vizualizări în mediul online.

“În 23 octombrie, Aaron Crow va veni pentru prima dată în România și sper că va cuceri publicul din Timișoara, la primul Festival Internațional de Magie, așa cum a cucerit o lume întreagă. În acest domeniul, este unul dintre performerii cei mai respectați și mai căutați, fiind o senzație TV și nu numai.”, Minodora Stancu, manager project.

Pentru creațiile sale originale, Aaron Crow este râvnit de cei mai importanți producători de show-uri de televiziune din lume. De altfel, artistul are colaborări cu peste 30 de emisiuni TV în prime time, realizate pe toate continentele, iar audiențele îi întăresc valoarea.

Din 2003 mentalistul belgian a cochetat și cu cele mai mari scene de teatru. A jucat la London West End cu spectacolul „Impossible”. A făcut senzație pe Broadway și în emblematica Operă din Sydney cu două dintre actele sale semnate în cel mai bine vândut spectacol de magie, „Iluzionistul”, alături de alți magicieni precum Dan Sperry, Kevin James și Jeff Hobson. A călătorit prin lume cu cele mai iubite spectacole de turneu din lume, inclusiv Cirque du Soleil.

De-a lungul carierei sale, Aaron Crow a câștigat nenumărate premii, dintre cele mai râvnite în lumea magiei – primul loc în Magia Mentală la Campioanatele Mondiale de Magie, premiul pentru carieră la „Le Mandraque d’or” la Paris – Festivalul Internațional de Iluzionism și Presdigitație, un Oscar al magiei și „The International Brand Personality Award”, acordat anterior unor persoane precum Steve Jobs, Nelson Mandela sau Lionel Messi.

La TIME FOR MAGIC – Vom eclipsa scepticii și vom extazia pasionații de imposibil.

În 23 octombrie 2022, la Sala Constantin Jude (fostă Olimpia), primul festival internațional de magie din Timișoara îl aduce aici, doar pentru voi pe campionul Aaron Crow!

Acțiune finanțată de Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2022.

