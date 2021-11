Aberația a fost anulată: Viitorul șef al Poliției Locale Timișoara nu mai trebuie să fie și atlet

Marți, 23 noiembrie, consilierii locali din Timișoara au aprobat noile proceduri și criterii pentru alegerea șefilor instituțiilor de interes public din subordinea primăriei și consiliului local. Proiectul a trecut și printr-o dezbatere publică, în urma căruia primarul Dominic Fritz a decis eliminarea criteriului privind forma fizică în cazul șefului Poliției Locale Timișoara.

„Am venit cu câteva amendamente (la proiectul inițial – n.r.) din care câteva au fost modificate. Vreau să subliniez cel puțin două schimbări majore pe care vi le propunem. Și în spațiul public s-a discutat, inclusiv în dezbatere, despre Poliția Locală, dacă trebuie să fie probă sportivă sau nu la alegerea directorului. Personal consider că este important ca și conducătorul să aibă anumite aptitudini sportive, dar au fost aduse și contraargumente, așa că am cerut să fie scoasă această cerință. A mai fost o dezbatere și între specialiști, era vorba dacă trebuie permis portarmă sau este destul avizul psihologic, pentru un eventual permis de portarmă. Am mers, și de această dată, pe cerința mai permisivă, deci pe avizul psihologic”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Liberalul Simion Moșiu a ținut să facă o remarcă: „Mă bucur că domnul primar a remarcat ciudățenia asta de regulament în care este nevoie ca șeful poliției locale să fie alergător de cursă lungă. Regulamentul a fost făcut de o doamnă sau domnișoară care preferă mai degrabă bărbații cu pătrățele decât pe cei cu circumvoluțiuni (…) NU cred că a văzut un film în care șeful poliției să alege după hoți”.

Fritz s-a simțit ofensat de această intervenție: „Vă rog să vă exprimați părerea fără să atacați sexist funcționarii din primărie. Nu este în regulă să insinuați că genul, sexul funcționarilor mei să aibă un rol în felul în care își exprimă nu este important ca felul în care își exprimă punctul lor de vedere propriu. (…) Asta a fost o cerință pe care am discutat-o, pe care am depus-o eu acolo, nu are legătură cu sexul”.

Moșiu, considerând că nu este sexist, a ținut-o cu ideea că funcționara în cauză, de fapt, ar fi introdus acest criteriu. Până la urmă, tot acesta a venit și cu un amendament, din moment ce aceeași probă sportivă, deși eliminată în primul articol, rămăsese menționată în altul. Până la urmă, propunerea liberalului a fost aprobată în unanimitate, astfel că nu va mai exista probă sportivă la alegerea directorului Poliției Locale.

Conform referatului de aprobare care a însoțit proiectul, există trei tipuri de funcții de conducere care vor fi afectate de acest HCL: pentru funcționari publici, pentru personal contractual în baza unui contract de muncă și pentru personal contractual în baza unui contract de management. În prima categorie intră Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara și Direcția Poliției Locale Timișoara. În cea de-a doua, vorbim de CERC, Serviciul Creșe, Centrul de Proiecte și Serviciul de Asistență Medicală Școlară. În ultima categorie sunt incluse spitalele și instituțiile de cultură. Pe scurt, așa cum prevede legea, vor exista trei probe: de selecție a dosarelor, proba scrisă și interviul. În plus, pot fi organizate și probe suplimentare pentru verificarea unor competențe specifice.

Detalii specifice sunt disponibile în proiectul de hotărâre postat pe site-ul primăriei: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=BE3C148C9BDE97D2C2258773003CACB1.

