Absolvenții de liceu sunt așteptați să se înscrie la Colegiul Terțiar Nonuniversitar Timișoara

Dacă e joi, în Piața Unirii din Timișoara, e Brâncuși! 20 de etnosculpturi din artefacte vechi care prefigurează lumea formelor lui Brâncuși vă așteaptă cuminți, între orele 20:00-22:00, lângă monolitul din fața Muzeului de Artă. Cu ele, și trei sperie-ciori de trei metri.

Proiect al Asociației Culturale Arte-Factum, finanțat prin Programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023, derulat de Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș. Graphic design: Lilian Lupanciuc.

Dincolo de percepțiile, opiniile, senzațiile amestecate ale orașelor de orașe care alcătuiesc Timișoara, suntem, cu adevărat, Capitală Culturală Europeană: un babilon al poftei culturale, în care oameni din țări și continente diferite se opresc, curioși, alături de concitadini, să vadă etnosculpturile cu care-i așteptăm și să participe la performance-ul cu etno-sperie-ciori.

Vorbim despre Brâncuși: unii știu și-l așteaptă emoționați, alții îi învață acum numele și formele. Japonezii și coreenii stau politicoși și fac rafale de fotografii; italienii sunt cel mai adesea conviviali, spaniolii și australienii prietenoși, toți sunt curioși de suveici, fuioare, ițe de istoria arte, românii își amintesc de bunici, copiii se joacă și creează noi și frumoase etnosculpturi.

Așa că unii dintre ei rămân aici, în Piața Unirii, așteptându-l pe Brâncuși.

”Așa, am știut o dată în plus că este important și bine să fim aici, în stradă, cu etnosculpturile. La final, am bătut jucat Sperie-ciorile și am bătut etno- toacele”, explică organizatorii.

În avanscena expoziției Brâncuși la Timișoara, artistul vizual Mihai Donici inaugurează un proiect de 20 de expoziții de etnosculptură care prefigurează lumea formelor brâncușiene.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 5 luni și va cuprinde expoziții de 3 ore la monolitul din Piața Unirii, în fiecare joi, între orele 19:00-22:00.

Expozițiile sunt concepute evolutiv, piesele expuse fiind, pentru fiecare eveniment, altele, rezultând configurații plastice mereu diferite.

Vor fi expuse săptămânal, outdoor, câte 20 de etnosculpturi de medii și mari dimensiuni și ”Sperie-ciori” – rapel la motive din mitologia populară română – etnomarionete uriașe, de 3 m, precum și 5 toace de mână, într-un performance vizual-sonor.

Conceput ca o intervenție urbană cu mijloace artistice, proiectul propune o experiență imersivă în interiorul unei mari culturi populare și a mitologiei ei captivante.

Performance-ul care însoțește expozițiile este interactiv, publicul spontan fiind invitat să bată toacele și să mânuiască ”sperie-ciorile”. Expozițiile au și rolul de a pregăti publicul autohton și pe cel de tranzit cultural pentru receptare contextualizată a expoziției Brâncuși din toamna acestui an.

