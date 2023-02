Acasă în Banat – Color the Village 2023, în Valeapai Ramna Caraș Severin

Acasă în Banat – Color the Village 2023, în Valeapai Ramna Caraș...

Iarna e pe sfârșite, iar vremea tot mai caldă i-a îndemnat pe tinerii de la Acasă în Banat să reînceapă activitățile de voluntariat!

“Sâmbătă 18 februarie, a fost o ocazie bună să ne dezmortim puțin așa că am închegat o mică echipa de voluntari dedicați, cu care ne-am deplasat în satul Valeapai, la 60 km de Timișoara, acolo unde organizăm ediția din acest an a Color the Village.

Ne-am propus să ne ocupăm de zona din jurul căminului cultural, unde am început deja să ne instalăm centrul organizatoric și de primire a voluntarilor. Dacă zona din față este bine pusă la punct, în spate era nevoie să curățăm vegetația, să strângem gunoaiele și să eliberăm zona din jurul gardului, astfel încât la vara să ne bucurăm de toată curtea”, au explicat tinerii voluntari.

Ei se aștepta că și în acest să aibă sute de participanți care se vor putea bucură de spațiul generos din centrul satului, pentru tot soiul de activități, dar și pentru a-și instala corturile sau rulotele, pe perioada festivalului.

De aceea ei s-au gândit să se folosească și de zona din jurul castelului Atanasievici și să o îngrească puțin. Ei au curățat vegetația și au strâns multe gunoaie care s-au adunat în anii de când acesta este abandonat.

Continuăm! – este mesajul tinerilor

Ediția a V-a a Color the Village este organizată de Asociația Acasă în Banat, în perioada 8-10 iunie 2023, cu sprijinul Primăriei Ramna, sponsor principal AZUR România. Înscrierile vor fi deschise în luna aprilie.

