Acasă în Banat: Mai sunt câteva zile de înscrieri pentru Color the Village

Voluntarii mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie la unul din cele mai mari evenimente de voluntariat din zona de vest a țării: Color the Village 2022.

În perioada 9-11 iunie 2022, satul Fărășești din județul Timiș va prinde mai multă viață și culoare datorită voluntarilor inimoși ce vor lucra aici 3 zile pentru a zugrăvi 30 de fațade.

Înscrierile pentru cei care doresc să participe ca voluntari se pot face până în data de 31 mai 2022 (inclusiv) pe site-ul proiectului: www.colorthevillage.ro.

În cele trei zile sunt așteptați câteva sute de voluntari pentru a da o mână de ajutor la reabilitarea fațadelor și la diverse acțiuni de înfrumusețare a satului.

Satul Fărășești a început să se modernizeze într-un ritm rapid, multe case tradiționale riscând să fie modificate ireversibil. Totuși, aici încă se mai păstrează un număr mare de case cu fațade frumos ornate, o moară de apă și diverse construcții din piatră, cu un farmec greu de găsit în alte sate din județul Timiș.

Pentru Asociația Acasă în Banat provocările ediției din acest an vor fi salvarea a cât mai multor case bătrânești, a morii de apă din localitate, folosirea tehnicilor și materialelor tradiționale și colaborarea cu localnicii din Fărășești pentru a transforma satul într-o atracție turistică ecologică și sustenabilă.

Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari vor munci contra cronometru pentru a reuși să își atingă ținta. Evenimentul se bucură de sprijinul Primăriei comunei Pietroasa, a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș, Azur, Linde Gas, Visma și ZF Group.

Color the Village/Colorează Satul se află la a patra ediție și, an de an, are loc într-un alt sat din Banat. Edițiile precedente au avut loc la Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019).

