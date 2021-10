Acasă în Banat – premiul III la Gala Societății Civile 2021 cu amplul proiect Salvăm morile de apă!

Asociația Acasă în Banat a luat premiul III la Gala Societății Civile 2021 cu amplul proiect Salvăm morile de apă, prin care au fost reparate 12 mori de apă în 2020.

“Anul trecut am spart gheața și am reușit să intervenim la 12 mori de apă din Caraș Severin. Am pus în funcțiune cateva mori, am dat la lopată, am săpat ierugi, am dat la mână țigla, am tratat lemnul, am schimbat acoperișuri, am repornit apa la alte câteva mori.

Am facut-o, iar acum vine și acest premiu pentru toți cei care au fost la Gârnic, la Pârvova sau la Șopotu Vechi, pentru toți cei care au transpirat, au căzut în apă, s-au lovit cu ciocanul peste degete, pentru toți cei care au făcut febra musculară, premiul ăsta e al nostru, al tuturor. Pentru că iubim morile de apă”, este mesajul Asociației Acasă în Banat și al partenerului Fundația Orange prin reprentanții Radu Trifan și Andrei Amarghioalei.

Comentarii

comentarii