Accident cu o victimă pe DN6

O persoana a fost ranita vineri dimineata in urma unui accident petrecut la cativa kilometri de Lugoj, pe DN6.

Accidentul s-a petrecut pe drumul care leaga Lugojul de Caransebes, in zona localitatii Gavojdia. Primele informatii indica faptul ca un sofer de 34 de ani a vrut sa intre pe un drum care duce spre o balastiera, numai ca, atunci cand a virat la stanga nu s-a asigurat si nu a acordat prioritate unei masini care circula regulamentar din sens opus. In urma accidentului a rezultat ranirea unei persoane. Medicii sustin ca aceasta este ranita usor. Circulatia rutiera nu a fost afectata. Politistii continua cercetarile pentru a stabili clar imprejurarile in care s-a produs accidentul.

Sursa: lugojinfo.ro

