Accident cu trei autoturisme pe DN 17. Patru persoane au ajuns la spital

Doi bărbați din Lugoj au tras o sperietura groaznica dupa ce au fost implicati intr-un accident in judetul Bistrita Nasaud. Unul dintre ei a ajuns chiar la spital dupa ce a fost ranit in urma accidentului. IPJ Bistrita Nasaud a anuntat ca in accident au fost implicate trei autoturisme si au rezultat nu mai putin de patru raniti.

”Accidentul rutier a avut loc pe Drumul National 17. Conform primelor cercetari facute la locul accidentului a rezultat faptul ca, în localitatea Muresenii Bargaului, un barbat de 47 de ani din judetul Neamt, care conducea un autoturism înmatriculat în Italia, din directia Bistrita spre Vatra Dornei, nu ar fi adaptat viteza de rulare într-o curba spre dreapta si ar fi patruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, din sens opus si care era condus de un barbat de 43 de ani, din Satu Mare. În urma impactului, autoturismul inmatriculat in Italia a acrosat cu partea din spate un autoturism, condus de un barbat de 33 de ani, din Lugoj. Masina in care se aflau lugojenii s-a oprit intr-un parapet metalic. Accidentul s-a soldat cu ranirea barbatului de 48 de ani si a trei pasageri (doi din autoturismul condus de el si unul din autoturismul condus de cel din Lugoj). Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Politistii Serviciului Rutier efectueaza cercetari într-un dosar penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa”, au declarat pentru Lugoj Info.ro, reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud.

