Accident cu un mort și doi răniți pe DN66

Accident grav, luni seara, în jurul orei 22:00, pe raza comunei Pui din Hunedoara. Un bărbat din Simeria, nu a adaptat viteza într-o curbă deosebit de periculoasă, în condițiile unui carosabil umed și pierzând controlul autoturismului a intrat pe contrasens, izbindu-se de un alt autoturism ce se deplasa regulamentar. În urma impactului șoferul de 41 de ani a decedat, iar șoferul ce se deplasa regulamentar și o pasageră din același autoturism, au fost răniți.

”În seara zilei din data de 02.12.2019, la ora 21:56, Poliția Orașului Hațeg, a fost sesizată prin apelul de urgență 112, cu privire la faptul că, pe DN 66 in apropiere de localitatea Pui, a avut loc un accident de circulație soldat cu victime omenești. Polițiștii ajunși la fața locului, au constatat ca un bărbat in vârstă de 41 ani, din Simeria, în timp ce conducea autoturismul său pe DN 66, pe raza comunei Pui, respectiv la iesirea din localitatea Galați, pe sensul de mers Petroșani – Hațeg, nu a adaptat viteza într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, în condițiile unui carosabil umed, a pierdut controlul direcției de mers, a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune laterală cu un alt autoturism ce se deplasa regulamentar pe direcția Hațeg – Petroșani, condus de un bărbat in vârstă de 29 de ani din comuna Pui. În urma accidentului rutier, a rezultat decesul bărbatului de 42 de ani si rănirea conducătorului auto ce se deplasa regulamentar precum si a unei tinere în vârstă de 23 de ani, pasagera în același autoturism. Victimele au fost transportate la spital în vederea acordarii de îngrijiri medicale. Traficul rutier la această oră se desfășoară alternativ pe o singura bandă de mers.”, potrivit datelor comunicate de IPJ Hunedoara

