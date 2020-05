Accident grav, cu o victimă, pe bulevardul Nicolae Titulescu din Timișoara – Video

Un bărbat aflat sub influența alcoolului a produs un grav accident de circulație pe bulevardul Nicolae Titulescu din Timișoara. Șoferul, de 57 de ani, a pierdut controlul mașinii la intersecția cu bulevardul Dragalina, când a virat la dreapta pentru a merge spre zona Iosefin, a trecut podul Ștefan cel Mare și s-a izbit puternic de un stâlp metalic dintre liniile de tramvai. Bărbatul a rămas blocat în mașină, fiind scos de pompieri și transportat în stare gravă la spital. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat.

