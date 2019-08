Accident grav în Timiș. Un bărbăt a fost aruncat dintr-o mașină, în urma impactului

Un barbat a fost ranit grav, vineri, pe drumul care leaga localitatea Costeiu de Tipari.

Accidentul a avut loc pe strada principala a satului si din primele cercetari rezulta ca de vina este o femeie care a iesit de pe un drum secundar si care nu a oprit la indicatorul stop. Ignorand semnul de circulatie, femeia a patruns in intersectie, moment in care masina ei a fost lovita in plin de un alt autoturism condus tot de o soferita. In urma impactului, un barbat aflat pe scaunul din dreapta in masina femeii care a provocat accidentul, a zburat prin geam fiind aruncat la cativa metri de locul in care masinile s-au ciocnit. Barbatul a primit ingrijiri medicale de urgenta si a fost transportat la spitalul din Lugoj.

Sursa: lugojinfo.ro

