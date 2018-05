Accident grav la Timişoara – Video

Un grav accident de circulaţie a avut loc luni după-amiază, în Timişoara, la intersecţia străzilor Lacului şi Dreptatea.

Un bărbat a fost grav rănit, iar două autoturisme au suferit avarii importante.

La locul accidentului au intervenit de urgenţă echipaje de pompieri şi SMURD. Victima a primit îngrijiri pe şosea, apoi a fost urcată cu targa într-o autospecială SMURD şi transportată la spital.

Accidentul a fost provocat de un barbat in varsta de 38 de ani. Acesta conducea un autoturism pe strada Lacului, iar la intersesctia cu strada Dreptatea nu a respectat semnificatia indicatorului stop, intrand in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 59 de ani. In urma accidentului doua persoane au fost transportate la spital.

ACCIDENT CU VICTIMA PARTEA A DOUA ! STRADA LACULUI COLT CU DREPTATEA ! Publicată de Nino Mercea pe 28 Mai 2018

Comentarii

comentarii