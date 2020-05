Accident grav pe DN 6. Traficul a fost blocat zeci de minute

Val de accident în primele ore după ce România a intrat în stare de alertă, care presupune o libertate mai mare privind circulația persoanelor.

În Timiș, traficul rutier a fost întrerupt zeci de minute pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, în zona localității Găvojdia, din cauza unui accident. În urma coliziunii dintre un autotren și două turisme, un sofer bulgar a fot ranit.

Primele cercetari facute de politie indica faptul ca barbatul a adormit la volan in timp ce se deplasa din directia Lugoj spre Caransebes, a patruns pe contrasens unde a lovit un autotren dupa care a ricosat intr-un alt autoturism ce circula regulamentar din sens opus. In urma accidentului, cetateanul bulgar a ramas incarcerat fiind nevoie de interventia unui echipaj de la pompieri. Barbatul a fost extras din masina constient si predat medicilor de la ambulanta. Celelalte persoane aflate in masini au scapat nevatamate. Oamenii legii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul.

