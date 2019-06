Accident înfiorător pe autostrada A1 Timișoara – Lugoj. Doi oameni morţi, doi copii sunt în comă. Şoferul vinovat a fugit

Familie spulberată pe autostrada A1 Timisoara – Lugoj. Doi oameni morţi, doi copii sunt în comă. Şoferul vinovat a fugit

Accident cumplit, în această dimineaţă, pe autostrada Timişoara – Lugoj. Doi oameni au murit, iar doi copii, de 6 şi 9 ani, sunt în comă după două maşini s-au izbit violent.

Nenorocirea a avut loc în această dimineaţă, în jurul orei 04:35, în apropiere de nodul de la Balint, sensul de mers Traian Vuia – Timișoara.

Un autoturism care circula pe contrasens a intrat în coliziune cu un altul care circula regulamentar. Într-un autoturism se aflau trei adulţi şi doi copii

Doi dintre adulţi au rămas încarceraţi în maşina zdrobită, iar pompierii i-au recuperat dintre fiarele contorsionate. Medicii însă nu au mai putut face nimic pentru a le salva viaţa.

Cei doi copii, de 6 şi 9 ani, împreună cu tatal lor au fost transportaţi de urgenţă la spital. Micutii sunt amandoi in coma, iar tatal a scapat ca prin minune doar cu rani usoare.

Martorii sustin ca in masina care circula pe contrasens se aflau doi tineri care iesisera dintr-un spatiu de servicii si se indreptau catre Traian Vuia. Imediat dupa accident, tinerii au luat-o la fuga incercand sa-si piarda urma.

„Suntem din Timisora, ne intorceam de la Constanta. Ne-am trezit cu masina in fata noastra. Eu am reusit sa evit. Din păcate, prietenii mei care se aflau in spate nu au mai ajuns sa ii vada la timp, au intrat direct in ei. Din cate am inteles, au iesit de aici din parcare. Nici nu s-au oprit sa vada ce s-a intamplat. Au trecut drumul si au fugit. Un tir a virat in ultimul moment ca sa nu dea peste ei”, a declarat pentru Lugoj Info.ro unul dintre martori. Politistii au demarat imediat cercetari la locul accidentului pentru a da de urma fugarilor. Se pare ca indivizii sunt de loc din Romanesti, iar mai multi oameni ai legii au plecat pe urmele lor. In masina cu care au provocat accidentul se afla o boxa si mai multe sticle, astfel ca nu este exclus ca acestia sa fi fost sub influenta alcoolului. Cel mai probabil, politistii vor cere arestarea soferului, pe numele sau fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si fuga de la locul accidentului. Imediat ce barbatul va ajunge pe mainile politistilor, acesta va fi testat pentru a se afla daca a consumat si alcool.

Poliţiştii au început cercetările pentru a stabili cu precizie ce s-a întamplat şi îl caută pe fugar.

Comentarii

comentarii