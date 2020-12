Accident între două mașini la Giarmata

Accidentul a avut loc in apropierea comunei timisene Giarmata, între coborârea de pe autostradă și Pișchia, chiar înainte de curbă spre Bencec. In cele doua autoturisme se aflau 5 persoane. Nimeni nu a fost grav ranit, insa unul dintre cei aflati in masini a suferit un atac de panica.

Martorii au sunat la 112, iar la fata locului au ajuns doua autospeciale ale pompierilor, dintre care una cu modul de descarcerare, o ambulanta SMURD si 6 pompieri.

Drumul a fost blocat o vreme pe ambele sensuri.

Politistii au inceput cercetarile si urmeaza sa stabileasca cu exactitate cum s-a petrecut accidentul.

